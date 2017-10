Polícia procura mulher que acompanhava atirador de Las Vegas

A polícia de Las Vegas identificou o atirador que matou ao menos 50 pessoas e deixou mais de 200 feridos no festival de música country “Route 91 Harvest” que ocorria na cidade, localizada ao sul do estado americano de Nevada. Stephen Paddock, de 64 anos, abriu fogo contra a multidão de um quarto no 32º andar do hotel Mandalay Bay. Ele foi morto pelos policiais e não possui ligações com grupos terroristas. As motivações para o ataque são desconhecidas.

Paddock tinha uma companheira, identificada como Marilou Danley. Ela é procurada para prestar esclarecimentos. O xerife da divisão local de polícia, Joseph Lombardo, afirmou que Marilou é uma “pessoa de interesse” para as investigações. Ele declarou que já sabe quais são os veículos que pertencem a Paddock e Marilou, mas disse não poder confirmar se a mulher foi localizada.

Segundo a CBS News, o atirador era branco e morava em Mesquite, no estado de Nevada. Ele não tinha antecedentes criminais e não era um veterano de guerra. A polícia informou que foram encontrados ao menos oito armas no quarto que Paddock ocupava no hotel. Uma equipe da Swat, a força de elite da polícia americana, usou uma explosão controlada para invadir o local em que ele estava.

Dez policiais estão na casa do atirador, em Mesquite, para fazer buscas. Para as autoridades, Paddock agiu como um lobo solitário. “Não sabemos muito sobre Paddock. Ele vive aqui na cidade, mas não tivemos nenhum contato com ele no passado”, disse Quinn Averett, porta-voz da polícia de Mesquite.

O xerife Lombardo comunicou que um policial estava em estado crítico, mas estável. Outros dois agentes, que não estavam em serviço, morreram no ataque. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está recebendo atualizações sobre o caso. Pelo Twitter, Trump prestou condolências às vítimas do ataque.