Polícia prende quatro e impede atentado ‘iminente’ na França

Quatro pessoas foram presas nesta sexta-feira em Montpellier, cidade do sul da França, suspeitas de planejar um atentado terrorista no país. “As indicações iniciais são de que um ataque iminente em solo francês foi frustrado”, disse o ministro do Interior, Bruno Le Roux, em um comunicado.

Fontes da polícia e do Judiciário disseram que entre as pessoas sob custódia há um homem de 20 anos e sua namorada de 16 anos, ambos conhecidos das autoridades por suas ligações com o islamismo radical. A polícia encontrou explosivos e outros materiais para a fabricação de bombas na casa do homem. Segundo as autoridades, o ataque ocorreria em Paris.

A França, que irá realizar o primeiro turno de sua próxima eleição presidencial em abril, continua em alerta para possíveis atentados. Mais de 230 pessoas morreram em uma série de ataques desde o início de 2015, e a França se encontra sob um estado de emergência desde novembro do mesmo ano.

O governo diz ter impedido 17 ataques durante o ano de 2016. Na sexta-feira passada, um homem foi ferido a bala seriamente ao atacar soldados com facões do lado de fora do museu do Louvre, no centro de Paris.

Torre Eiffel

Nessa quinta-feira, a prefeitura de Paris informou que um projeto prevê a instalação de uma parede de vidro reforçado ao redor da base da Torre Eiffel, um dos pontos turísticos mais famosos do mundo. Projetada para impedir a entrada de indivíduos e de veículos que tentarem invadir o local, a barreira à prova de balas funcionará como uma proteção adicional contra ataques terroristas.

Se o projeto for aprovado, a cerca de metal já existente ao redor da base do monumento, construída para o campeonato de futebol Eurocopa no ano passado, será substituída por uma parede de vidro de 2,5 metros de altura.

(Com Reuters)