Japão prende serial killer que guardava nove cabeças em casa

A polícia do Japão encontrou nove cabeças humanas e partes de corpos em um apartamento em Zama, subúrbio ao sul de Tóquio, e prendeu um homem de 27 anos, que assumiu a culpa pelas mortes, de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira pela imprensa local. As autoridades encontraram os restos mortais no imóvel enquanto investigavam o desaparecimento de uma jovem de 23 anos, moradora da capital japonesa, que pode estar entre as vítimas, disseram fontes policiais à emissora estatal NHK.

A polícia prendeu e interrogou o ocupante da casa, que contatou a jovem desaparecida através da internet e a teria levado para o local na semana passada. O inquilino, identificado como Takahiro Shiraishi, morava há dois meses no apartamento e foi detido pelas autoridades. Ele confessou ser responsável pelos assassinatos das vítimas encontradas e que “escondeu os corpos”.

Shiraishi e a desaparecida se conheceram trocando mensagens pela internet, após a jovem publicar no Twitter, no final de setembro, que buscava alguém para cometer suicídio com ela. Ela afirmou na rede social que “queria suicidar-se”, mas dizia “ter medo de fazer isso sozinha”. No último dia 23, os dois entraram juntos em um trem na estação de Hachioji, perto de Tóquio, em direção ao endereço do suspeito, de acordo com imagens captadas pelas câmeras de segurança.

A polícia encontrou na casa de Shiraihsi as cabeças de nove pessoas, oito mulheres e um homem, que estavam dentro de caixas e refrigeradores portáteis, de acordo com o jornal local Asahi. As autoridades também encontraram uma serra com a qual acreditam que o suspeito desmembrou os corpos na banheira do apartamento. Ele admitiu ter descartado no lixo outras partes das vítimas, que ainda não foram identificadas pela polícia.