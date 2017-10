Polícia já identificou 56 vítimas do ataque em Las Vegas

zoom_out_map 1 /29 Pessoas deixam flores em homenagem às vitimas do massacre durante o festival 'Route 91 Harvest' próximo ao local do incidente, em las Vegas, no estado americano de Nevada - 03/10/2017 (Drew Angerer/Getty Images/AFP) Las Vegas

zoom_out_map 2 /29 Uma mulher presta homenagem às vitimas do massacre durante o festival 'Route 91 Harvest' próximo ao local do incidente, em las Vegas, no estado americano de Nevada - 03/10/2017 (Chris Wattie/Reuters) Uma mulher presta homenagem às vitimas do massacre durante o festival 'Route 91 Harvest' próximo ao local do incidente, em las Vegas, no estado americano de Nevada - 03/10/2017

zoom_out_map 3 /29 Ataque a tiros durante um festival de música country em Las Vegas, nos Estados Unidos - 02/10/2017 (Mark RALSTON/AFP) Las Vegas, nos Estados Unidos - 02/10/2017

zoom_out_map 4 /29 Uma placa pedindo orações é vista próximo ao local do show country onde um atirador matou 59 e deixou 500 feridos - 03/10/2017 (Chris Wattie/Reuters) Uma placa pedindo orações é vista próximo ao local do show country onde um atirador matou 59 e deixou 500 feridos - 03/10/2017

zoom_out_map 5 /29 Pessoas se encontram no cruzamento da Avenida Sahara com a Las Vegas Boulevard, e levantam a mão direita clamando por um mundo mais pacífico durante homenagem às vitimas do tiroteio no festival de música country 'Route 91 Harvest' em Las Vegas - 02/10/2017 (Drew Angerer/Getty Images/AFP) Pessoas se encontram no cruzamento da Avenida Sahara com a Las Vegas Boulevard, e levantam a mão direita clamando por um mundo mais pacífico durante homenagem às vitimas do tiroteio no festival de música country 'Route 91 Harvest' em Las Vegas - 02/10/2017

zoom_out_map 6 /29 Pessoas levam velas, flores e homenagens para as vitimas no local do festival de música country 'Route 91 Harvest' após o massacre, em Las Vegas, Nevada - 02/10/2017 (Chris Wattie/Reuters) Pessoas levam velas, flores e homenagens ao local do festival de música country 'Route 91 Harvest' após o massacre, em Las Vegas, Nevada - 02/10/2017

zoom_out_map 7 /29 Um casal é visto no chão, após tiros serem disparados sobre uma multidão que assistia um show de música country em Las Vegas, nos EUA - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Las Vegas, nos EUA - 02/10/2017

zoom_out_map 8 /29 Público procura abrigo para se proteger dos tiros durante um ataque em um show em Las Vegas nos Estados Unidos - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Público procura abrigo para se proteger dos tiros durante um ataque em um show em Las Vegas nos Estados Unidos - 02/10/2017

zoom_out_map 9 /29 Homem abraça uma mulher ferida após um ataque a tiros durante um festival de música country em Las Vegas, nos Estados Unidos - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Homem abraça uma mulher ferida após um ataque a tiros durante um festival de música country em Las Vegas, nos Estados Unidos - 02/10/2017

zoom_out_map 10 /29 Mulher ferida chora após tiroteio no evento country Route 91 Harvest Festival, em Las Vegas - 02/10/2017 (Al Powers/Invision/AP) Las Vegas - 02/10/2017

zoom_out_map 11 /29 Um ataque durante um show ao ar livre em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou 58 mortos e 515 feridos -02/10/2017 (Ethan Miller/Getty Images/AFP) Las Vegas

zoom_out_map 12 /29 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz um minuto de silêncio após ataque em Las Vegas - 02/10/2017 (Joshua Roberts/Reuters) Las Vegas - 02/10/2017

zoom_out_map 13 /29 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz pronunciamento após ataque em Las Vegas - 02/10/2017 (Joshua Roberts/Reuters) Las Vegas - 02/10/2017

zoom_out_map 14 /29 Um par de botas de cowboy é fotografado perto do local onde um atirador abriu fogo contra uma multidão em um festival de música country em Las Vegas, nos EUA - 02/10/2017 (Las Vegas Sun/Steve Marcus/Reuters) Las Vegas, nos EUA - 02/10/2017

zoom_out_map 15 /29 Um ataque durante um show ao ar livre em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou 58 mortos e 515 feridos -02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Las Vegas

zoom_out_map 16 /29 Um ataque durante um show ao ar livre em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou 58 mortos e 515 feridos -02/10/2017 (Mark RALSTON/AFP) Las Vegas

zoom_out_map 17 /29 Um ataque durante um show ao ar livre em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou 58 mortos e 515 feridos -02/10/2017 (Mark Wilson/Getty Images/AFP) Las Vegas, nos Estados Unidos -02/10/2017

zoom_out_map 18 /29 Janelas quebradas são vistas no 32º andar do Mandalay Bay Resort and Casino depois que um homem armado abriu fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images/AFP) Janelas quebradas são vistas no 32º andar do Mandalay Bay Resort and Casino depois que um homem armado abriu fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017

zoom_out_map 19 /29 Janelas quebradas são vistas no 32º andar do Mandalay Bay Resort and Casino depois que um homem armado abriu fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images/AFP) Janelas quebradas são vistas no 32º andar do Mandalay Bay Resort and Casino depois que um homem armado abriu fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017

zoom_out_map 20 /29 Pessoas socorrem feridos após um ataque a tiros durante show de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Pessoas socorrem feridos após um ataque a tiros durante show de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017

zoom_out_map 21 /29 Um ataque durante um show ao ar livre em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou 58 mortos e 515 feridos -02/10/2017 (Mike Blake/Reuters) Las Vegas

zoom_out_map 22 /29 Corpos cobertos de sangue ficam no chão após um ataque a tiros durante um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Corpos cobertos de sangue ficam no chão após um ataque a tiros durante um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017

23. Tiroteio durante show country em Las Vegas zoom_out_map 23 /29 Ambulância sai do cruzamento da Las Vegas Boulevard e Tropicana Avenue após um atirador abrir fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas - 02/10/2017 (Ethan Miller/Getty Images) Ambulância sai do cruzamento da Las Vegas Boulevard e Tropicana Avenue após um atirador abrir fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas - 02/10/2017

24. Tiroteio durante show country em Las Vegas zoom_out_map 24 /29 Corpo é coberto no cruzamento da Avenida Tropicana com a Las Vegas Boulevard South depois de um tiroteio durante um festival de música em Las Vegas, nos Estados Unidos - 02/10/02017 (Steve Marcus/Las Vegas Sun/Reuters) Corpo é coberto no cruzamento da Avenida Tropicana com a Las Vegas Boulevard South depois de um tiroteio durante um festival de música em Las Vegas, nos Estados Unidos - 02/10/02017

25. Tiroteio em Las Vegas zoom_out_map 25 /29 Polícia de Las Vegas e equipes médicas estão no cruzamento da Avenida Tropicana e do Boulevard South de Las Vegas após um tiroteio em massa durante um festival de música - 02/10/2017 (Steve Marcus/Las Vegas Sun/Reuters) Polícia de Las Vegas e equipes médicas estão no cruzamento da Avenida Tropicana e do Boulevard South de Las Vegas após um tiroteio em massa durante um festival de música - 02/10/2017

26. Tiroteio durante show country em Las Vegas zoom_out_map 26 /29 Um chapéu de cowboy é visto na rua após um tiroteio durante o festival country 'Route 91 Harvest', que acabou com 50 mortos e mais de 200 feridos (David Becker/Getty Images) Um chapéu de cowboy é visto na rua após um tiroteio durante o festival country 'Route 91 Harvest', que acabou com 50 mortos e mais de 200 feridos

27. Tiroteio durante show country em Las Vegas zoom_out_map 27 /29 Pessoas correm ao ouvir tiros durante o festival 'Route 91 Harvest', em Las Vegas, no estado americano de Nevada. O atirador disparava do 32º andar de um prédio em frente ao espaço dos shows - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Pessoas correm ao ouvir tiros durante o festival 'Route 91 Harvest', em Las Vegas, no estado americano de Nevada. O atirador disparava do 32º andar de um prédio em frente ao espaço dos shows - 02/10/2017

28. Tiroteio durante show country em Las Vegas zoom_out_map 28 /29 Agente da polícia de Las Vegas permanece na área de um ataque a tiros no cruzamento da Avenida Tropicana e do Las Vegas Boulevard South durante um festival de música country - 02/10/2017 (Steve Marcus/Las Vegas Sun/Reuters) Agente da polícia de Las Vegas permanece na área de um ataque a tiros no cruzamento da Avenida Tropicana e do Las Vegas Boulevard South durante um festival de música country - 02/10/2017

29. Tiroteio durante show country em Las Vegas zoom_out_map 29/29 Oficiais de polícia apontam suas armas para um carro na Avenida Tropicana em Las Vegas Boulevard depois de um atirador abrir fogo contra as pessoas durante um festival de música country deixando dezenas de mortos - 02/10/2017 (Ethan Miller/Getty Images) Oficiais de polícia apontam suas armas para um carro na Avenida Tropicana em Las Vegas Boulevard depois de um atirador abrir fogo contra as pessoas durante um festival de música country deixando dezenas de mortos - 02/10/2017

A polícia dos Estados Unidos já identificou 56 das 59 vítimas do ataque a tiros de domingo em Las Vegas. Muitas dos mais de 500 feridos continuam hospitalizados. Na segunda-feira, as filas para doação de sangue em alguns centros de coleta de Las Vegas chegavam a 8 horas de espera. A solidariedade das pessoas também motivou a criação de várias páginas de financiamento coletivo no site GoFundMe, para arrecadar doações destinadas às vítimas. Uma das “vaquinhas” havia coletado mais de 3,3 milhões de dólares até a tarde desta terça.

Vítimas

A história de Sonny Melton, um americano de 29 anos, chamou a atenção de todo o mundo. O enfermeiro foi ao festival Route 91 Harvest com sua esposa, Heather Melton, que contou à emissora WZTV que Sonny se deitou sobre ela durante o ataque, para impedir que os tiros a atingissem. “Ele salvou a minha vida e perdeu a dele”, afirmou. “Quero que todos saibam que homem de coração bom e amoroso ele era, mas nesse momento mal consigo respirar”, completou. Ele foi a primeira vítima a ser identificada.

Dois policiais estavam entre as vítimas. Charleston Hartfield, de 34 anos, trabalhava no Departamento de Las Vegas, e estava de folga no domingo. Pai de dois filhos, atualizou sua foto de capa de seu perfil no Facebook com uma imagem de um banner do festival Route 91 horas antes da tragédia.

Rachael Parker, de 33 anos, também assistia ao show com três colegas policiais do Departamento de Manhattan Beach, na Califórnia. Em um comunicado, o departamento informou que ela era policial há dez anos e morreu no hospital.

O veterano de guerra, Chris Roybal, serviu no Afeganistão e estava em Las Vegas comemorando seu aniversário ao lado da mãe, que sobreviveu à tragédia. Em um post no Facebook de julho, o homem de 28 anos descreveu como era estar sob um ataque de tiros durante combate. “Como é ser atingido por tiros? É um pesadelo, não tem droga, terapia e ou conversa de bar com os amigos veteranos de guerra que podem nos fazer escapar”.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Canadá, dois canadenses estão entre as vítimas. Tara Smith, de 34 anos, tinha dois filhos e trabalhava como modelo na cidade de Alberta. O outro cidadão era Jordan McIldoon, 23 anos, de Colúmbia Britânica.

O ataque

Cerca de 22.000 pessoas assistiam a um show no festival de música country Route 91 Harvest quando Stephen Paddock abriu fogo de um quarto no 32º andar do hotel Mandalay Bay. Os tiros cruzaram a Las Vegas Strip, onde ficam os mais célebres hotéis e cassinos de Las Vegas, até o local do evento. Segundo as autoridades americanas, 59 pessoas morreram e outras 527 ficaram feridas.

Paddock se matou antes de a polícia entrar no quarto de onde ele estava atirando, afirmou o chefe de polícia do condado Clark, Joseph Lombardo, a repórteres. Porém, quando os oficiais ainda se aproximavam do local, o agressor de 64 anos atingiu um policial na perna.

O grupo militante Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo massacre, mas as autoridades americanas expressaram ceticismo em relação à declaração. Segundo o FBI, tudo indica que Paddock não tinha nenhum vínculo com grupos terroristas internacionais.

O irmão do atirador, Eric Paddock, também desmentiu o comunicado do EI e afirmou que Stephen não tinha afiliações políticas ou religiosas. Em entrevistas à imprensa, Eric disse que o irmão “era um cara normal” e que “algo deve ter acontecido, ele surtou ou algo do tipo”. A polícia de Las Vegas encontrou 23 armas de fogo, incluindo diversas automáticas, e muita munição do quarto de hotel, além de mais armas e explosivos em duas casas que pertenciam ao aposentado.