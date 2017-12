Polícia encontra explosivo perto de mercado de Natal na Alemanha

A polícia de Potsdam, no leste da Alemanha, encontrou um pacote com material explosivo ou inflamável centro da cidade, perto de um mercado de rua natalino, que provavelmente seria utilizado para cometer um atentado. Os oficiais detonaram o explosivo, de forma controlada.

O objeto suspeito foi deixado em uma farmácia próxima ao mercado natalino, explicou o porta-voz policial Torsten Herbst, em entrevista à emissora de televisão alemã N-TV.

O local foi esvaziado rapidamente e as autoridades pediram aos cidadãos que seguissem as instruções da polícia, emitidas via Twitter, enquanto as forças de segurança mobilizavam um forte contingente, com equipes do esquadrão antibomba.

Inicialmente, a polícia se recusou a dar mais informações sobre o material usado no explosivo, alegando que não havia dados concretos sobre o tema, muito menos sobre os seus efeitos, caso não tivesse sido detonado de forma controlada.

Os mercados de rua de Natal abriram esta semana em toda a Alemanha sob fortes medidas de segurança após o atentado jihadista de um ano atrás em Berlim, no qual 12 pessoas morreram atropeladas por um caminhão.

O número de policiais e seguranças particulares nessas instalações aumentou significativamente, e também foram instaladas barreiras de concreto e outros elementos físicos para impedir que veículos pesados possam entrar nos mercados de rua.

A Alemanha possui cerca de 2.600 mercados natalinos, repletos de árvores de Natal e barracas de madeira vendendo pratos típicos, bebidas e artesanatos. Entre os mercados abertos nos últimos dias está o de Breitscheidplatz, no centro de Berlim, onde no ano passado o tunisiano Anis Amri, um imigrante que teve seu pedido de asilo rejeitado, cometeu um atentado com um caminhão roubado.