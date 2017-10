Polícia diz ter prendido suspeito de ataque a faca em Munique

A polícia alemã diz ter prendido um suspeito de ter conduzido um ataque com faca em Munique que deixou quatro pessoas levemente feridas.

De acordo com o porta-voz da polícia, Marcus da Gloria Martins, o homem foi preso cerca de três horas depois do incidente numa área próxima do centro de Munique. Ele disse que a aparência do suspeito condiz com a descrição que testemunhas relataram sobre o agressor.

Marcus da Gloria Martins informou que seis pessoas foram atacadas em diferentes locais, mas só quatro ficaram feridas. Ainda não há informações sobre o motivo do ataque.