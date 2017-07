Polícia alemã prende suspeitos de roubar moeda gigante de ouro

A polícia da Alemanha prendeu várias pessoas durante operações em Berlim ligadas ao roubo de uma moeda de ouro de 100 quilos avaliada em cerca de 4 milhões de dólares que estava em um importante museu da cidade.

O roubo improvável, ocorrido em um dos museus mais prestigiosos de Berlim, localizado no centro da capital e protegido por vidros à prova de balas, surpreendeu os alemães.

A moeda canadense, que é chamada de “Grande Folha de Bordo” e traz a imagem da rainha Elizabeth 2ª, é feita de ouro puro e tem um valor material de cerca de 4 milhões de dólares — seu valor de face é de cerca de um milhão de dólares.

Fotos registradas na quarta-feira (13) mostraram policiais armados e usando balaclavas do lado de fora de uma propriedade da área de Neukoelln, no sudeste da capital do país.

“No momento estamos realizando buscas e executando mandados de prisão em vários locais de Berlim com relação à invasão do museu Bode em março”, disse a polícia da cidade alemã.

Com 53 centímetros de diâmetro e 3 centímetros de espessura, a moeda até entrou no livro dos recordes Guinness por seu grau de pureza sem igual. Ela foi emprestada ao Museu Bode em 2010.

A polícia havia dito que ela provavelmente foi levada por um grupo de assaltantes que invadiu o museu por uma janela, possivelmente com uma escada. Os policiais suspeitam que a moeda tenha sido derretida.

O Bode tem uma das maiores coleções de moeda do mundo — mais de 540 mil itens.

A mídia alemã mostrou uma foto de um homem sendo levado pela polícia com uma peça de roupa branca sobre a cabeça para disfarçar sua identidade.

(Com Reuters)