Peru: homem cai do 18º andar e sobrevive

Um homem de 48 anos caiu nesta quinta-feira do 18º andar de um edifício em Lima, no Peru, e sobreviveu ao ter a queda amortecida pela fiação pública e um táxi que estava estacionado ao lado do prédio, informou a imprensa local.

Juan José Chavez Perla entrou em um restaurante localizado no 18º andar do edifício El Dorado, em uma das principais vias da capital peruana, a Avenida Arequipa, no distrito de Lince, quando, aparentemente, pulou através de uma janela, segundo o jornal La Republica.

Juan entrou no restaurante às 9h00 (horário local) e teria pedido informações sobre a realização de eventos no local antes de saltar. As autoridades policiais que investigam o incidente não conformaram a informação, mas não descartam uma tentativa de suicídio.

O homem foi imediatamente levado para um hospital pelas equipes de resgate e está se recuperando, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde, informou o La Republica.