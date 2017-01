Pedido de prisão de Eike Batista repercute no exterior

O pedido de prisão do empresário Eike Batista, feito nesta quinta-feira em decorrência da Operação Eficiência, da Polícia Federal, se tornou notícia entre os principais jornais do exterior, sobretudo nos especializados em economia. O The New York Times indicou que o episódio poderia sinalizar “uma nova fase na queda do senhor Batista, cuja proeminência no cenário global tem sido amplamente associada com a economia crescente do Brasil”, diz o texto.

Além do NYT, publicações especializadas em economia, como o Wall Street Journal, o Financial Times e as agências de notícias Bloomberg e Reuters também registraram o caso, relacionando o episódio com as investigações da Lava Jato.

O Wall Street Journal compara o pedido de prisão de Eike ao envolvimento de outros empresários nas investigações de corrupção, como Marcelo Odebrecht. “O senhor Batista é o último executivo de alto escalão a ser enredado nos esforços anti-corrupção pelas autoridades locais, que têm levado a longas sentenças de prisão para uma série de empresários que se beneficiaram do governo e de contratos públicos”, afirma a notícia.

O FT registrou as primeiras informações da procura por Eike em sua mansão no Rio divulgadas pela TV nesta manhã e relembrou os motivos do seu declínio, relacionado à OSX. “O senhor Batista pegou carona na euforia sobre o superciclo de commodities para se tornar o homem mais rico do Brasil antes de seu império falir por revelações que sua companhia petrolífera não tinha as reservas prometidas”.

A agência Reuters cita o impacto da Lava Jato em meio ao ambiente econômico conturbado. “A investigação minou a confiança de investidores em companhias brasileiras bem no momento em que a recessão mais dura e mais longa ataca o país”, diz o texto.

Para a Bloomberg, o pedido de prisão feito nesta quinta-feira mostra um aumento na importância das investigações sobre corrupção que afetaram a Petrobras. “Mostra que a chamada Operação Lava Jato, que começara investigando a Petrobras e as maiores empreiteiras do país, cresceu para incluir outros líderes de empresas e políticos”, avalia a reportagem.