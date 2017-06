Partido de Macron vence e pode ter maioria no Parlamento francês

Os resultados finais do primeiro turno das eleições parlamentares da França revelam a vitória do partido de Emmanuel Macron, posicionando o novo presidente para ter ao seu lado a maioria da Assembleia Nacional, podendo, assim, pressionar por mudanças no cenário europeu.

O movimento político República em Marcha, de Macron e seu aliado centrista, o Movimento Democrático (MoDem), conquistaram 32,3% dos votos no país no domingo, segundo o Ministério do Interior. O partido de centro-direita Republicanos e seus aliados chegaram em segundo lugar, com 21,6% dos votos.

Os votos da primeira rodada das eleições colocam o partido de Macron e o MoDem no caminho para ganhar a maioria de 415 a 455 lugares na Assembleia de 577 cadeiras na segunda rodada do pleito, marcada para a semana que vem, afirmou a instituição de pesquisa Ipsos Sopra-Steria.

As duas legendas que conseguiram mais votos em cada distrito no domingo avançam para o segundo turno, bem como candidatos que obtêm apoio de mais de 12,5% dos eleitores registrados.

