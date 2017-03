Parlamento europeu quer exigir visto de turistas dos EUA no bloco

O Parlamento Europeu quer que a Comissão Europeia passe a exigir visto para a entrada de cidadãos americanos nos países do bloco. A medida seria uma resposta à atual discussão sobre a exigência de vistos nos Estados Unidos a visitantes da Bulgária, Croácia, Polônia, Romênia e Chipre, reportou a rede CNN.

Atualmente, cidadãos americanos podem entrar em qualquer país do bloco europeu sem necessidade de visto, assim como acontece com europeus dos outros 23 países da União Europeia em viagem aos EUA.

Um resolução aprovada pelos deputados europeus na quinta-feira exorta a Comissão a adotar medidas legais “em dois meses” para impor temporariamente a exigência de vistos aos visitantes americanos. A ideia é pressionar o governo Trump a permitir a entrada dos cinco no programa de isenção de vistos dos EUA.

Em relatório publicado em dezembro, a Comissão Europeia dizia estar “aproveitando todas as oportunidades para explorar as ações necessárias para alcançar o objetivo [liberar o visto para os cinco países]”. Segundo o relatório, o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos informou, no entanto, que Bulgária, Croácia, Polônia, Romênia e Chipre não cumprem as exigências necessárias para integrar o programa americano que isenta vistos. O departamento também teria ressaltado que passar a exigir visto dos cidadãos dos EUA seria “contraproducente para atingir a reciprocidade da isenção”.