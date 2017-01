Parlamento britânico debaterá cancelamento da visita de Trump

O parlamento do Reino Unido debaterá no próximo dia 20 de janeiro se a visita de Estado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao país deve ser cancelada. A Câmara deverá avaliar a solicitação feita por um cidadão no site do parlamento e que foi apoiada por mais de 1,6 milhões de pessoas. Os deputados são obrigados a estudar solicitações populares que ultrapassem as 100.000 assinaturas.

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, convidou Trump a visitar o país durante a viagem que fez a Washington na última sexta-feira. A decisão gerou muitas críticas dos britânicos, sobretudo depois do decreto migratório assinado pelo republicano para impedir a entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana nos EUA.

(Com agências EFE e France-Presse)