Parlamento britânico autoriza início do processo de saída da UE

A primeira-ministra britânica, Theresa May, recebeu aprovação da Câmara dos Comuns, nesta quarta-feira, para iniciar a saída do Reino Unido da União Europeia. No total, 494 parlamentares votaram a favor e 122 se manifestaram contra uma lei que dá a May o direito de iniciar o processo em 31 de março, ao evocar o Artigo 50 do Tratado de Lisboa da UE, que prevê um prazo de dois anos de negociações para a saída de um país do bloco.

Parlamentares pró-UE tentaram anexar ao plano do Brexit a condição extra de dar a todos os cidadãos da União Europeia o direito de residência permanente no Reino Unido após a saída do bloco, mas a inclusão foi vetada na Câmara dos Comuns.

A aprovação na Câmara encerra dias de intenso debate sobre o tema na Casa. Agora, o projeto de lei deve ser aprovado pela Câmara dos Lordes, em que May não tem maioria, antes de se tornar lei.

(Com Reuters)