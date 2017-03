Parlamento britânico aprova lei do Brexit

As duas câmaras do Parlamento britânico aprovaram nesta segunda-feira o projeto de lei que abre caminho para o governo da primeira-ministra Theresa May iniciar o processo do Brexit.

A Câmara dos Comuns rejeitou as alterações propostas para o projeto de lei que davam proteção aos cidadãos europeus em um cenário pós-Brexit e enviou de volta para a câmara superior votar novamente. A Câmara dos Lordes aceitou a decisão da câmara baixa e deu à proposta a chamada “votação significativa”. O acordo veio após um período de ping-pong de votação da legislação, quando houve discordância entre as duas casas.

O projeto deve ser tornar lei nesta terça-feira, com a assinatura da rainha Elizabeth II.

Segundo o jornal The Guardian, acreditava-se que May invocaria o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que aborda a saída de um país-membro da UE, já nesta terça-feira. De acordo com fontes do governo, no entanto, a primeira-ministra pretende esperar até o final do mês para iniciar o processo, abrindo os dois anos de negociações correspondentes.