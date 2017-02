Parlamento britânico aprova início do processo do Brexit

Após dezessete horas de debate, o Parlamento britânico aprovou nesta quarta-feira o avanço das negociações para o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. No último dia 24, a Suprema Corte do país decidiu que a primeira-ministra britânica, Theresa May, precisaria de aprovação dos parlamentares antes dar início oficialmente ao processo.

A questão segue para discussão na Câmara dos Comuns e na Câmara dos Lordes antes de se tornar lei. Com a aprovação desta quarta, por 498 votos a 114, a discussão fica dentro do cronograma elaborado pela primeira-ministra, que estabeleceu o prazo limite de 31 de março para evocar o Artigo 50 do Tratado de Lisboa da UE, que prevê um prazo de dois anos de negociações para a saída de um país do bloco.

Em junho, a população do Reino Unido aprovou o Brexit em referendo, por 51,9% contra 48,1% dos votos. Em novembro, um brasileiro foi um dos principais responsáveis por uma reviravolta no processo. O cabeleireiro Deir Tozetti dos Santos, nascido no Rio de Janeiro, foi um dos requerentes da ação aprovada pela Alta Corte britânica, que obrigava o Parlamento a opinar sobre o Brexit, mesmo após a população ter aprovado a saída do Reino Unido da UE.