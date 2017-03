Paris investirá R$ 5 milhões em ‘guerra contra os ratos’

A prefeita de Paris anunciou nesse domingo que investirá 1,5 milhões de euros (5 milhões de reais) em um plano de limpeza da cidade. As prioridades da capital francesa são se livrar dos ratos que se espalham pelos seus parques e instalar mais cinzeiros públicos nas ruas.

As medidas que devem ser implantadas incluem aumentar o número de funcionários e inspetores de saúde e saneamento nas ruas, expandir as horas de coleta de lixo e incentivar restaurantes e outros prédios comerciais a fornecer mais cinzeiros nas entradas e saídas dos estabelecimentos.

Também como parte do plano de limpeza, a prefeitura deve comprar novas ratoeiras e cercar as mais de 30 mil latas de lixo da cidade com bases de madeira, para evitar que os ratos alcancem os resíduos e se propaguem.

Os republicanos no Conselho da cidade criticaram as medidas da prefeita socialista. “Anne Hidalgo está tentando calar a sua oposição rapidamente anunciando novas medidas placebo, mas não há absolutamente nada de novo nisso”, disse o grupo em comunicado.

Existem aproximadamente 6 milhões de ratos vivendo na região central de Paris — são quase 3 animais por habitante. A cidade sempre teve problemas com os roedores, mas a epidemia dos últimos anos atingiu proporções alarmantes e foi motivada, segundo as autoridades locais, pelo excesso de lixo nas ruas.

Em dezembro, Hidalgo foi muito criticada por suas medidas de desratização da cidade. A prefeita chegou a ser acusada, inclusive, de promover um “genocídio de ratos”.