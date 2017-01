Papa publica vídeo com brasileiros: ‘Façam bagunça!”

A conta oficial do papa Francisco no Instagram publicou um vídeo do líder católico com um grupo de fiéis brasileiros no fim da noite deste sábado. Os fiéis entoaram um canto em homenagem à Nossa Senhora Aparecida e Jorge Mario Bergoglio ficou “regendo” o grupo, pedindo para que eles cantassem mais alto.

No texto publicado em cinco idiomas, o papa pede para que os jovens “façam bagunça”. “Caríssimos jovens, façam bagunça! Uma bagunça que nos dê um coração livre, solidariedade, esperança; uma bagunça que nasça de ter conhecido Jesus e de saber que Deus é a nossa fortaleza”, escreveu no post.