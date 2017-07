Papa pede ‘moderação e diálogo’ após novas tensões em Jerusalém

O papa Francisco pediu neste domingo “moderação e diálogo” após Israel adotar novas medidas de segurança em Jerusalém. As tensões na cidade, sagrada para judeus, muçulmanos e católicos, aumentaram nos últimos dias após os israelenses adotarem novas medidas no entorno da Esplanada das Mesquitas.

Durante a oração do Angelus na praça de São Pedro, o pontífice afirmou que acompanha com preocupação as “graves tensões e violência destes dias em Jerusalém”.

“Sinto a necessidade de expressar uma forte chamada à moderação e ao diálogo. Eu os convido a que se unam a mim na oração, para que o senhor inspire todos propósitos de reconciliação e paz”, declarou o papa.

Em dois dias de violência, quatro palestinos morreram em enfrentamentos com as forças de segurança em Jerusalém Leste e na Cisjordânia e três israelenses foram assassinados por um palestino durante o jantar do Shabat em sua casa de uma colônia israelense em território ocupado.

