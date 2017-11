Papa ganha Lamborghini personalizado de 700.000 reais

O papa Francisco foi presenteado nesta quarta-feira com um carro personalizado cujo modelo padrão chega a valer mais de 700.000 reais. Executivos da montadora italiana Lamborghini foram até ao Vaticano entregar ao pontífice o automóvel, um Huracán branco decorado com faixas douradas – as mesmas cores da batina usada por Francisco.

O veículo ganhou as bênçãos e o autógrafo do papa em uma cerimônia rápida, em frente à sua residência, a Casa Santa Marta. Não espere, contudo, ver o pontífice andando com o modelo esportivo pelas ruas de pedra do Vaticano. Francisco anunciou que o carro será leiloado, e o dinheiro arrecadado com venda, organizada pela Sotheby’s em Londres, será doado a quatro instituições de caridade.

Não é a primeira vez que Francisco é presenteado com uma máquina de super velocidade. Em 2013, o líder do Vaticano ganhou de presente uma Harley Davidson modelo Dyna Super Glide. A moto, cujo valor de mercado ronda os 70.000 reais, também foi a leilão. O comprador desembolsou mais de um milhão de reais pelo item abençoado.