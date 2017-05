Papa Francisco vai canonizar neste sábado pastorinhos de Fátima

O papa Francisco vai canonizar, em uma cerimônia neste sábado no santuário de Fátima, em Portugal, os dois irmãos pastores Jacinta e Francisco, que ao lado de sua prima Lúcia presenciaram a aparição da Virgem Maria, no dia 13 de maio de 1917.

O dia do papa, que desembarcou na sexta-feira em Fátima, começará com uma reunião privada com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, que irá visitá-lo na Casa de Nossa Senhora do Carmo, onde Francisco passou a noite, como fizeram seus antecessores quando visitaram Fátima.

Depois segue para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, onde vai cumprimentar um sacerdote mais antigo de Portugal, com 104 anos, e em seguida fará uma oração no túmulo de Francisco e Jacinta, que morreram com 9 e 10 anos, respectivamente.

Francisco também celebrará a missa onde canonizará os dois irmãos e que será assistida pelo menino brasileiro Lucas Baptista, de 9 anos, que sofreu uma grave lesão cerebral ao cair por uma janela, em março de 2013, quando tinha 5 anos, e se curou “milagrosamente” graças a sua intercessão.

Esta foi a cura “milagrosa” escolhida para poder santificar os pastorinhos, enquanto que o processo de beatificação da irmã Lúcia, que morreu em 2005, continua em andamento. Eles se converterão nos primeiros meninos santos por terem feito um milagre e não por serem considerados mártires. Além disso, será a primeira vez que acontece uma canonização em Portugal, já que as cerimônias são celebradas na Basílica de São Pedro.

Após almoçar com bispos portugueses, Francisco retornará ao santuário em um último percurso no “papamóvel” entre os fiéis e retornará ao aeroporto, de onde embarca a Roma.

(Com EFE)