Papa Francisco canoniza irmãos pastorinhos em Fátima

O papa Francisco canonizou, neste sábado, em Fátima, os dois irmãos pastorinhos Jacinta e Francisco, que ao lado da sua prima Lúcia, presenciaram as aparições da Virgem Maria, há cem anos.

No início da cerimônia, o bispo de Leiria-Fátima, António Marto, pediu ao papa que inscrevesse Francisco e Jacinta no Livro dos Santos e depois fez uma breve apresentação da biografia das duas crianças. Posteriormente, o pontífice leu a tradicional fórmula, mas desta vez de maneira excepcional, em português e não em latim.

“Após ter refletido durante um longo período, pedido várias vezes o auxílio divino e escutado o parecer de nossos irmãos no episcopado, declaramos e definimos como santos o beato Francisco e Jacinta Marto, os inscrevemos no Livro dos Santos e estabelecemos que em toda a Igreja eles sejam devotamente honrados entre os santos”, proclamou Francisco, em português.

Durante a procissão que abriu a cerimônia, os restos mortais de Jacinta e Francisco, que morreram com 9 e 10 anos, respectivamente, foram colocados no altar ao lado da imagem da Virgem.

Os relicários com forma de ampola de vidro continham uma mecha de cabelo de Jacinta e um pedaço de osso da costela de Francisco e foram colocados no altar por Angela Coelho, a postuladora da causa da canonização, e por Pedro Valinho, assessor da postulação e atual diretor do Serviço de Peregrinos do Santuário.

Francisco e Jacinta se transformaram nas primeiras crianças santas por terem feito um milagre e não por serem considerados mártires. O milagre por sua intercessão que foi aprovado para poder ser santos foi a cura do menino brasileiro Lucas Baptista, de 9 anos, que sofreu uma grave lesão cerebral ao cair por uma janela, em março de 2013, quando tinha 5 anos.

Seus pais, João Baptista e Lucila Yuri, moradores de Juranda, no estado do Paraná, rezaram para os pastorinhos de Fátima e o menino se recuperou de uma “maneira inexplicável para a ciência”.

A família brasileira levará as oferendas na missa celebrada pelo papa Francisco em Fátima.

Ao final da missa, as duas relíquias deixarão o altar continuando a procissão com a imagem de Fátima até a capela das aparições, onde ficarão expostas durante todo o dia.

Em seguida, elas retornam para a “Casa das Candeias”, onde se encontram habitualmente, enquanto que os corpos de Francisco e Jacinta estão enterrados na Basílica de Nossa Senhora do Rosário.

