Papa encoraja esforços para encontrar submarino na Argentina

O Vaticano enviou, neste sábado, mensagem em nome do papa Francisco às autoridades militares da Argentina pedindo coragem na busca pelo submarino desaparecido na quarta-feira, com 44 tripulantes a bordo. “O papa roga que envie a seus familiares e às autoridades militares e civis desse país a sua solidariedade nestes difíceis momentos”, diz a mensagem. “Além disso, encoraja os esforços que estão sendo efetuados para encontrar o navio.”

“Sua Santidade os confia à maternal intercessão da Santíssima Virgem e, por sua vez, lhes roga que rezem por ele e pelo seu ministério ao serviço do santo povo de Deus, pede ao senhor que lhes infunda serenidade espiritual e esperança cristã nestas circunstâncias”, completa a mensagem, que termina com a bênção apostólica que o papa repassa aos destinatários.

Na quarta-feira passada, a Marinha argentina confirmou que um de seus submarinos, com 44 tripulantes, reportou pela última vez sua posição na madrugada daquele dia, razão pela qual, passado um tempo prudencial sem ter comunicação com a embarcação, resolveu ativar na última hora da tarde de quinta-feira o protocolo de busca.

O submarino tinha partido na segunda-feira do porto de Ushuaia, no sul do país, e dirigia-se de volta à sua base, na cidade de Mar del Plata, na província de Buenos Aires.

O plano de busca do submarino, de origem alemã, se centra em uma região a 430 quilômetros do ponto mais próximo do litoral ao sudeste da península Valdés, na província de Chubut.