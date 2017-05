Papa e Trump: foto oficial capta constrangimento do encontro

Ao encontrar o papa Francisco, nesta quarta-fera, no Vaticano, Donald Trump completou um feito histórico. Em sua primeira viagem ao exterior desde que assumiu o governo, em janeiro, o presidente dos Estados Unidos visitou de uma só vez os locais mais sagrados de judeus, cristãos e muçulmanos. Com o pontífice, Trump conversou sobre a busca pela paz e o combate ao sofrimento humano em zonas de guerra e à fome no mundo.

Tudo isso, no entanto, ficou em segundo plano. A recepção aconteceu de forma protocolar, mas a foto oficial, que mostra um Trump sorridente ao lado do papa com semblante muito sério, deixou transparecer o constrangimento do momento. Os dois líderes tem opiniões opostas sobre assuntos que vão de alterações climáticas à imigração e já criticaram um ao outro publicamente.

Durante a campanha eleitoral de 2016, Francisco declarou que Trump não era cristão, em razão da promessa de construir um muro na fronteira com o México e de banir imigrantes islâmicos e refugiados. O presidente americano, que não é afeito a diplomacia, disse em resposta que a atitude de Francisco de questionar sua fé era “vergonhosa” e que “se e quando o Vaticano fosse atacado pelo Estado Islâmico” o papa iria “rezar” para ele fosse o presidente dos Estados Unidos.

A mulher e a filha de Trump, Melania e Ivanka, completaram a dramaticidade da imagem oficial, ambas de vestido e véu pretos. O traje faz parte do protocolo do Vaticano para mulheres em audiência com o Papa, mas levantou questionamentos já que, na viagem à Arábia Saudita, poucos dias antes, Melania chamou atenção por não cobrir a cabeça, como manda o costume do país. Segundo o diretor de comunicação da primeira dama, Stephanie Grisham, isso aconteceu porque, ao contrário do Vaticano, Riad não fez nenhum pedido ou exigência para uso de traje específico.

Apesar do semblante sisudo de Francisco na imagem que viralizou, outras fotos do encontro mostram um papa sorridente ao lado de Trump. Por algum motivo, porém, nenhuma delas fez sucesso nas redes sociais.

Confira a repercussão do encontro entre o presidente americano e o papa.

"Can you please not post this on any social media? I don’t want my boss seeing.” – Pope Francis pic.twitter.com/o4IKtD16Oj — Full Frontal (@FullFrontalSamB) May 24, 2017

“Você pode não postar nas redes sociais? Eu não quero que meu chefe veja” – Papa Francisco

Hj eu tô só o Papa

pic.twitter.com/rW1pwxjgNJ — Leonice Oliveira ⚡ (@lekaaoliveiraa) May 24, 2017

*record scratch* *freeze frame* POPE: Yep that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. pic.twitter.com/7RB3z2ByKL — Benjy Sarlin (@BenjySarlin) May 24, 2017

PAPA: Sim, sou eu. Você provavelmente está se perguntando como eu acabei nessa situação.

"francisco meu filho vem aqui cumprimentar as visita" pic.twitter.com/jC0p4hx442 — ana (@nicesthing) May 24, 2017

Papa Francisco depois de conhecer Trump: pic.twitter.com/JsE0AuGMmy — Joan Artêmio (@Joanartemioofc) May 24, 2017

Comédia e tragédia

Último Minuto: Woody Allen se hace pasar por el Papa Francisco y recibe a Trump en el vaticano. pic.twitter.com/zRlsvhVemK — Rafael Poulain △⃒⃘ (@rafallopz) May 24, 2017

Último minuto: Woody Allen se faz passar pelo Papa Francisco e recebe Trump no Vaticano.

Pope Francis misses Barack too. pic.twitter.com/N5rVfMVqk9 — Sherri Shavon (@sherrishavon) May 24, 2017

Para Francisco também sente saudades do Barack [Obama].

Em sua conta no Twitter, Donald Trump divulgou um vídeo do encontro e escreveu: “Honra de uma vida inteira encontrar Sua Santidade o Papa Francisco. Deixo o Vaticano mais determinado do que nunca a buscar a PAZ em nosso mundo”.