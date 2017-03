Países pedem reunião urgente na ONU sobre mísseis norte-coreanos

O Japão anunciou nesta segunda-feira que pediu, ao lado dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para analisar os últimos testes de mísseis balísticos da Coreia do Norte.

A reunião ainda não tem data anunciada até o momento, e ocorrerá a portas fechadas, de acordo com a missão japonesa nas Nações Unidas, em Nova York.

Os embaixadores do Conselho de Segurança estão em uma visita oficial à África, que termina nesta terça-feira. Por meio de seu porta-voz, o secretário-geral da ONU, António Guterres, criticou o último teste norte-coreano.

“Criticamos as continuadas violações das resoluções do Conselho de Segurança por parte da República Popular Democrática da Coreia, incluindo os lançamentos mais recentes de mísseis balísticos. A liderança norte-coreana deveria evitar novas provocações e voltar a cumprir totalmente com suas obrigações internacionais”, disse o porta-voz Farhan Haq.

A Coreia do Norte lançou na manhã desta segunda-feira (noite de domingo em Brasília) quatro mísseis balísticos que percorreram cerca de 1.000 quilômetros antes de cair no Mar do Leste, em águas da Zona Econômica Especial do Japão.

O teste norte-coreano ocorreu dias depois do início de uma manobra militar conjunta anual entre EUA e Coreia do Sul, que inclui exercícios aéreos, terrestres e navais. O regime de Pyongyang vê a movimentação como uma eventual invasão de seu território.

O lançamento desses mísseis é mais um de uma sequência de testes similares realizados pela Coreia do Norte nos últimos meses, todos eles criticados pela comunidade internacional.

Em fevereiro, o Conselho de Segurança da ONU já tinha condenado outro lançamento desse tipo. Desde 2006, quando a Coreia do Norte realizou seu primeiro teste nuclear, o órgão máximo de decisões das Nações Unidas impôs ao país vários pacotes de sanções, mas o regime de Kim Jong-un continuou regularmente com as provocações.

(Com EFE)