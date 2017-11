ONU discute futuro de investigações de armas químicas na Síria

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá nesta quinta-feira para votar um projeto de resolução referente ao mandato de um grupo de especialistas que investiga o uso de armas químicas na Síria. O encontro foi proposto pelos Estados Unidos, mas ainda não se sabe se a resolução terá o apoio da Rússia.

O mandato conjunto da ONU e da Organização para a Proibição das Armas Químicas (Opaq) chega ao fim na noite desta quinta-feira. “Há vários exemplos do uso de armas químicas na Síria que devem ser investigadas”, afirmou a missão americana no órgão ao anunciar a reunião, que começa às 15h locais (18h em Brasília).

O assunto foi analisado no último dia 7, quando a Rússia criticou o relatório elaborado pelos especialistas e exigiu uma alteração no mandato do grupo. Moscou é o principal aliado do presidente sírio Bashar al Assad e questionou os métodos utilizados pelos analistas.

Para os Estados Unidos, se o mandato desse grupo de especialistas não for renovado, o Conselho de Segurança estaria dando consentimento para que “atrocidades” sejam cometidas na Síria. O embaixador britânico na ONU, Matthew Rycroft, disse que o fim das investigações seria “um tiro no pé” do órgão. Desde o início da guerra no país, em 2011, a Rússia, membro permanente do Conselho de Segurança, vetou nove resoluções referentes ao conflito.

(Com EFE e Reuters)