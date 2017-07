ONU corta orçamento para missões de paz por pressão dos EUA

A Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta sexta-feira um corte de cerca de 600 milhões de dólares em seu orçamento anual para missões de paz, após a pressão dos Estados Unidos para reduzir o financiamento do organismo mundial. O orçamento de 7,3 bilhões de dólares previsto para o período de 12 meses a partir de 1º de julho foi aprovado por consenso pela Assembleia Geral.

O total considera os 6,8 bilhões de dólares aprovados pelos Estados-membros da ONU para financiar 14 missões e outros 500 milhões de dólares destinados às operações de paz no Haiti e na região sudanesa de Darfur.

Os Estados Unidos, o maior contribuinte financeiro às missões de paz, queriam um corte de quase 1 bilhão de dólares e a União Europeia também havia pedido a redução de custos. Esse orçamento, no entanto, é menor do que o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, havia solicitado aos Estados-membros.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse que o financiamento é “significativamente menor” do que o disponível no ano passado, mas que o organismo mundial “fará tudo o que for possível para garantir que os mandatos sejam implementados”. “Não podemos subvalorizar a importância da manutenção da paz“, disse Dujarric. “Continua sendo o instrumento mais rentável a disposição da comunidade internacional para prevenir conflitos e promover condições para uma paz duradoura”, acrescentou.

(Com AFP)