Obama volta à cena política em campanha por democratas

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, participou nesta quinta-feira de duas manifestações de candidatos democratas a governos estaduais. As passagens por Nova Jersey e Virginia marcam a primeira participação de Obama em campanhas políticas desde que deixou a Casa Branca, em janeiro.

O ex-presidente esteve primeiro em Nova Jersey para apoiar Phil Murphy, que no próximo dia 7 de novembro tentará derrubar o governo republicano. Murphy, um ex-banqueiro de Wall Street, disputará com a vice-governadora republicana, Kim Guadagno – o atual governador, Chris Christie, não pode disputar um terceiro mandato.

“Você não pode dar esta eleição, ou nenhuma eleição como vencida. Eu não sei se vocês já perceberam isso”, disse Obama sobre a liderança do candidato democrata nas pesquisas de voto. O pronunciamento foi visto como uma referência às últimas eleições presidenciais, quando a vitória do atual presidente, Donald Trump, diante de Hillary Clinton pegou a muitos de surpresa.

Em seguida, o ex-presidente seguiu para Virgínia, onde os democratas ocupam o governo do estado há quatro anos. Impossibilitado de se candidatar novamente, o atual governador, Terry McAuliffe, busca eleger seu vice, Ralph Northam, que lidera as pesquisas. Ele enfrentará no pleito o republicano Ed Gillespie, antigo assessor do ex-presidente George W. Bush.

Tanto em Nova Jersey quanto em Richmond, capital da Virgínia, Obama fez críticas veladas a Trump. Se citar seu sucessor, o ex-presidente disse em seu primeiro compromisso eleitoral: “Algumas das políticas que vemos agora, pensamos que as deixamos para trás, quero dizer, essas pessoas se parecem com 50 anos atrás. Estamos no século XXI, não no século XIX”. No outro pronunciamento do dia, ele criticou os candidatos que “dividem” as pessoas para ganhar as eleições: “Se você tiver que ganhar uma campanha dividindo as pessoas, então você não poderá governá-las”, advertiu.

Com as eleições, o Partido Democrata busca reverter o cenário de fracassos eleitorais recentes na política americana. Além de perder a Casa Branca, o partido é minoria no Senado e na Câmara dos Representantes em Washington.