Obama vai defender legado em discurso de despedida

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fará seu discurso de despedida à nação às 20h desta terça-feira (horário local, meia-noite de quarta em Brasília). O esforço do democrata será para mostrar seu legado, encorajar simpatizantes desmotivados e instigar o governo do presidente eleito, Donald Trump, a manter marcas de sua administração.

Obama fará seu discurso em Chicago, onde deu a largada a sua carreira política e constituiu família. A primeira-dama Michelle Obama, o vice-presidente Joe Biden e sua mulher Jill Biden acompanharão o discurso no principal centro de convenções da cidade.

O democrata, que deixará o governo no dia 20 de janeiro após oito anos no poder, disse que pretende refletir sobre as conquistas de sua gestão, além de olhar para o futuro. Com um legado abalado pela vitória de Trump em novembro, que fez questão de se opor a quase todas a medidas de Obama, o presidente democrata deve falar sobre esperança e pedir por tranquilidade.

Desde a vitória de Trump, Obama evitou bater de frente com o magnata. O democrata planeja continuar morando em Washington pelos próximos dois anos, enquanto sua filha caçula, Sasha, termina o Ensino Médio, mas já indicou que pretende dar a Trump o mesmo espaço que George W. Bush lhe deu após deixar o governo.

O discurso deve seguir a linha de outras falas de Obama, que tem fama de bom orador. É esperado que o presidente foque em encorajar seus simpatizantes a continuar lutando por questões que ele defendeu nas campanhas de 2008 e 2012. Obama deve falar ainda em questões sociais, como racismo, direitos dos homossexuais e direitos das mulheres, além de igualdade econômica.

(Com Reuters)