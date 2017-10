Obama deixa Brasil rumo à Argentina, onde se encontra com Macri

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, receberá neste sábado, em Buenos Aires, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com quem terá uma reunião privada. A viagem do ex-presidente americano, que esteve em São Paulo nesta quinta, será marcada por outros compromissos na agenda.

Nesta sexta-feira, Obama encerra a Cúpula da Economia Verde, evento que acontece em Córdoba e conta também com a participação dos americanos Edmund Phelps e Eric Maskin, vencedores do Prêmio Nobel de Economia em 2006 e 2007, respectivamente. A cúpula é organizada pela Fundação Advanced Leadership e tem como objetivo capacitar cerca de 300 líderes argentinos. Segundo o jornal La Nación, o custo estimado da realização do evento é de 1,4 milhão de dólares.

De Córdoba, Obama segue para Buenos Aires, onde deve participar ainda hoje de um evento com empresários e, à noite, de um jantar com a presença de várias autoridades políticas locais. No sábado, Macri e o ex-presidente americano conversam a portas fechadas em um encontro informal. Quando esteve pela última vez na Argentina, em março de 2016, o antecessor de Donald Trump e o presidente argentino reuniram suas famílias em Bariloche, no sul do país.

(Com EFE)