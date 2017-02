Obama curte férias radicais nas Ilhas Virgens Britânicas

zoom_out_map 1 /5 Obama tira férias nas Ilhas Virgens Britânicas (Jack Brockway/Virgin/Divulgação)

Depois de dois mandatos na Casa Branca, Barack Obama parece ter esquecido de vez as preocupações e restrições da Presidência. O democrata aproveitou as férias, que iniciaram imediatamente após a posse de Donald Trump, para curtir esportes radicais nas Ilhas Virgens Britânicas, a convite do amigo bilionário Richard Branson.

Segundo Branson, dono da multinacional Virgin, Obama contou que, pouco antes de se tornar presidente, foi surfar no Havaí. Quando saiu da água, foi avisado pelos seguranças que ficaria longe das ondas por um longo tempo. “Pelos próximos oito anos ele não teve a chance de surfar, fazer esportes aquáticos ou muitas das coisas que amava”, escreveu o empresário. O presidente nunca havia praticado kitesurf antes das férias, então o amigo lhe ensinou o esporte em sua ilha privada.

Após duas semanas de descanso com a família, Obama e sua esposa Michelle já estão de volta a Washington, onde começaram a trabalhar no novo escritório que coordenará suas atividades longe da Presidência.