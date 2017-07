O.J. Simpson pede liberdade para comitê de condicional nos EUA

Um comitê de condicional de Nevada, nos Estados Unidos, se reuniu na manhã desta quinta-feira, 20, para considerar o pedido de liberdade de O.J. Simpson. O ex-astro de futebol americano está preso há nove anos por uma tentativa de roubo armado de seus próprios artefatos esportivos de um quarto de hotel em Las Vegas.

O antigo jogador, de 70 anos, mais conhecido como a figura central do chamado julgamento do século, que recentemente virou uma série ficcional, falou com a comissão por videoconferência do centro correcional Lovelock, que fica a cerca de 160 quilômetros do escritório onde acontecia a reunião, em Carson City.

Ele estava acompanhado por sua filha, irmã e uma das vítimas do assalto.

Simpson é um candidato ideal para a condicional, baseado em sua conduta dentro da prisão e em outros fatores típicos, de acordo com especialistas da área jurídica.

Entretanto, os quatro membros do comitê que determinarão seu destino podem encontrar dificuldades em evitar memórias do caso sensacionalista que cativou o país, quando Simpson foi acusado do assassinato de sua mulher, Nicole, e de seu amigo Ronald Goldman, em 1994. O caso polarizou o país, mas o jogador foi absolvido depois de meses de julgamento.

O comitê, que normalmente demora dias para tomar uma decisão, disse que anunciará a resposta no mesmo dia devido à natureza relevante do caso.

(Com Reuters)