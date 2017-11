Número de mortos em terremoto entre Irã e Iraque sobe para 348

1. Terremoto deixa centenas de mortos no Irã zoom_out_map 1 /11 Mulher chora ao lado do corpo de uma vítima após um terremoto no condado de Sarpol-e Zahab em Kermanshah, no Irã - 13/11/2017 (Tasnim News Agency/) Mulher chora ao lado do corpo de uma vítima após um terremoto no condado de Sarpol-e Zahab em Kermanshah, no Irã - 13/11/2017

2. Terremoto deixa centenas de mortos no Irã zoom_out_map 2 /11 Equipes de resgate realizam trabalhos de busca após um terremoto em Sarpol-e Zahab na província de Kermanshah, no Irã - 13/11/2017 (Pouria Pazikeh/ISNA/) Equipes de resgate realizam trabalhos de busca após um terremoto em Sarpol-e Zahab na província de Kermanshah, no Irã - 13/11/2017

3. Terremoto deixa centenas de mortos no Irã zoom_out_map 3 /11 Homens auxiliam uma mulher ferida após um terremoto no condado de Sarpol-e Zahab em Kermanshah, no Irã - 13/11/2017 (Tasnim News Agency/) Homens auxiliam uma mulher ferida após um terremoto no condado de Sarpol-e Zahab em Kermanshah, no Irã - 13/11/2017

4. Terremoto deixa centenas de mortos no Irã zoom_out_map 4 /11 Equipes resgate conduzem os trabalhos de busca após um terremoto l em Sarpol-e Zahab na província de Kermanshah no Irã - 13/11/2017 (Pouria Pazikeh/ISNA/) Equipes resgate conduzem os trabalhos de busca após um terremoto l em Sarpol-e Zahab na província de Kermanshah no Irã - 13/11/2017

5. Terremoto deixa centenas de mortos no Irã zoom_out_map 5 /11 Veículo fica completamente destruído embaixo dos escombros após um terremoto em Sarpol-e Zahab na província de Kermanshah, no Irã - 13/11 /2017 (Pouria Pazikeh/ISNA/) Veículo fica completamente destruído embaixo dos escombros após um terremoto em Sarpol-e Zahab na província de Kermanshah, no Irã - 13/11 /2017

6. Terremoto deixa centenas de mortos no Irã zoom_out_map 6 /11 Equipes de resgate procuram vítimas sob os escombros de um edifício após um terremoto no condado de Sarpol-e Zahab em Kermanshah, no Irã - 13/11/2017 (Tasnim News Agency/) Equipes de resgate procuram vítimas sob os escombros de um edifício após um terremoto no condado de Sarpol-e Zahab em Kermanshah, no Irã - 13/11/2017

7. Terremoto deixa centenas de mortos no Irã zoom_out_map 7 /11 Vítima recebe tratamento em um hospital após um terremoto em Sarpol-e Zahab na província ocidental de Kermanshah no Irã 13/11/2017 (Farzad Menati/Tasnim News Agency/) Vítima recebe tratamento em um hospital após um terremoto em Sarpol-e Zahab na província ocidental de Kermanshah no Irã 13/11/2017

8. Terremoto deixa centenas de mortos no Irã zoom_out_map 8 /11 Pessoas reagem ao lado do corpo de uma vítima após um terremoto no município de Sarpol-e Zahab em Kermanshah, no Irã - 13/11/2017 (Tasnim News Agency/) Pessoas reagem ao lado do corpo de uma vítima após um terremoto no município de Sarpol-e Zahab em Kermanshah, no Irã - 13/11/2017

9. Terremoto deixa centenas de mortos no Irã zoom_out_map 9 /11 Homem reage ao olhar para um edifício danificado após um terremoto no condado de Sarpol-e Zahab em Kermanshah, no Irã - 13/11/2017 (Tasnim News Agency/) Homem reage ao olhar para um edifício danificado após um terremoto no condado de Sarpol-e Zahab em Kermanshah, no Irã - 13/11/2017

10. Terremoto deixa centenas de mortos no Irã zoom_out_map 10 /11 Moradores se juntam ao redor de uma fogueira em uma área aberta após um terremoto em Sarpol-e Zahab na província de Kermanshah no Irã - 13/11/2017 (Pouria Pazikeh/ISNA/) Moradores se juntam ao redor de uma fogueira em uma área aberta após um terremoto em Sarpol-e Zahab na província de Kermanshah no Irã - 13/11/2017

11. Terremoto espalha destruição no Iraque zoom_out_map 11/11 Homem atravessa um edifício danificado após um terremoto em Darbandikhan, na região de Sulaimaniya, no Iraque - 13/11/2017 (Ako Rasheed/) Homem atravessa um edifício danificado após um terremoto em Darbandikhan, na região de Sulaimaniya, no Iraque - 13/11/2017

O número de mortos após o forte terremoto de 7,3 graus na escala Richter que assolou na noite deste domingo a região da fronteira entre Irã e Iraque aumentou hoje para 348 e para mais de 5.000 feridos, segundo a imprensa iraniana. As autoridades locais mobilizaram todos os corpos de segurança para acelerar os trabalhos de resgate e de retirada de escombros na província iraniana de Kermanshah, a mais danificada pelo tremor.

As operações de busca correm contra o tempo para tentar salvar possíveis sobreviventes. Participam das equipes de resgate o Exército, os Guardiães da Revolução, a força de Voluntários Islâmicos e o Crescente Vermelho do Irã. O vice-presidente da Organização de Gestão de Crise do Irã, Behnam Saidi, explicou que foram enviados 19 helicópteros e três aviões para as áreas afetadas para a transferência dos feridos, além de 140 ambulâncias.

Somente na cidade de Sarpol-e Zahab, na província iraniana de Kermanshah, localizada a aproximadamente 16 quilômetros da fronteira com o Iraque, 236 mortes foram confirmadas, segundo a imprensa local.

Vários prédios desmoronaram e milhares de pessoas passaram a noite nas ruas com medo das réplicas, contadas às dezenas. Os danos são, por enquanto, difíceis de quantificar porque as comunicações foram cortadas e algumas estradas permanecem bloqueadas impedindo o acesso a áreas danificadas.

O epicentro do terremoto aconteceu às 21h18 (horário local, 16h18 em Brasília) perto da cidade iraquiana de Halabya, na região do Curdistão, na fronteira com o Irã, a uma profundidade de 33 quilômetros. O tremor também foi sentido na Turquia.

As cidades e províncias mais afetadas no Irã são Kermanshah, Ghasr Shirin, Sarpul e Azgale, embora as réplicas tenham sido sentidas em várias províncias, incluindo a capital Teerã. O Irã tem uma grande atividade sísmica. Os terremotos mais graves até o momento aconteceram em dezembro de 2003 e em junho de 1990, quando 31.000 e 37.000 pessoas morreram, respectivamente.

Vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais mostram o desespero da população durante o tremor. Internautas também divulgaram imagens capturadas durante operações de resgate.