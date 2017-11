Número de mortos em atentado no Egito sobe para 305

O número de mortos no atentado terrorista cometido ontem (24) em uma mesquita frequentada por sufistas no norte do Sinai aumentou para 305, entre eles 27 crianças, e o de feridos para 128, segundo o mais recente boletim da Procuradoria Geral do Egito, divulgado neste sábado. O ataque, cuja autoria ainda não foi reivindicada por nenhum grupo extremista, aconteceu no início do sermão de sexta-feira, dia sagrado para os muçulmanos, quando os fiéis foram surpreendidos por “25 a 30 elementos takfiris (radicais)”, segundo a procuradoria, e que teriam içado a bandeira do Estado Islâmico (EI).

Citada pela agência oficial de notícias Mena, a procuradoria disse que os radicais ficaram em frente à entrada do templo e das suas doze janelas, e começaram a atirar de forma indiscriminada com armas de fogo automáticas nos fiéis que rezavam, além de terem queimado alguns carros. Segundo os depoimentos coletados pela procuradoria em dois hospitais de Ismailiya, e perto de onde aconteceu o ataque, fortes barulhos de disparos foram ouvidos fora da mesquita, assim como explosões.

Pouco depois, os radicais entraram na mesquita Al Rawda. “Alguns mascarados e outros não, com roupas militares, cabelos compridos e barba, e usando armas automáticas. E alguns com uma bandeira preta com a inscrição ‘Não há deus senão Alá, e Maomé é o seu profeta”, a profissão de fé dos muçulmanos, afirmaram procuradores com base em depoimentos.

O Egito começou hoje um luto nacional de três dias pelas vítimas do ataque. Na província do Norte do Sinai, onde está vigente desde 2014 o estado de emergência, opera o ramo egípcio do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), chamado Wilayat Sina, que reivindicou a maioria dos atentados ocorridos nos últimos anos no país.

Em resposta

As forças militares do Egito lançaram ataques aéreos contra os terroristas que teriam sido responsáveis pelo atentado, informou a agência Reuters. A ofensiva sucedeu o pronunciamento do presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, no qual ele prestou suas condolências às vítimas e afirmou que responderia ao atentado com “força bruta”.

Os ataques se concentraram em várias montanhas próximas a Bir al-Abed, onde a mesquita Al Rawdah foi atingidapela explosão e depois invadida pelos terroristas armados. Segundo fontes de segurança ouvidas pela Reuters, as forças militares egípcias acreditam que os terroristas estejam escondidos nos locais bombardeados.

(com EFE e Reuters)