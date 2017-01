Número de brasileiros presos na fronteira americana cresce 142%

O número de brasileiros detidos ao tentarem entrar ilegalmente nos Estados Unidos cresceu 142% no ano passado em relação a 2015, reporta nesta quarta-feira a Folha de S. Paulo, com dados obtidos da Patrulha da Fronteira americana.

Em 2016, 3.252 brasileiros foram presos tentando imigrar para os EUA, um número que totaliza nove casos por dia, em média. Os dados são os mais elevados dos últimos cinco anos. Em 2015, foram detidos 1.344 brasileiros.

A principal rota dos imigrantes brasileiros ilegais continua sendo a através da fronteira mexicana: 3.118 (96%). Em segundo lugar, com 91 casos, aparece a costa da Flórida. O estado do sul dos EUA abriga os portos de desembarque dos brasileiros que tentam entrar de barco a partir das Bahamas e de outras ilhas do Caribe.

Desaparecidos — Desde o dia 6 de novembro, doze brasileiros estão desaparecidos na rota para chegar aos Estados Unidos via Bahamas. Até o momento, não há conclusão definitiva sobre o que aconteceu com o grupo, que reúne imigrantes de Minas Gerais, São Paulo, Pará, Paraná e Rondônia.