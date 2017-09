Novo terremoto atinge região central do México

zoom_out_map 1 /72 Moradores se agrupam em uma área aberta após sentirem o tremor de um novo terremoto, na Cidade do México - 23/09/2017 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 2 /72 Equipes de resgate procuram por sobreviventes após novo terremoto atingir a Cidade do México - 23/09/2017 (Henry Romero/Reuters)

zoom_out_map 3 /72 Soldados e equipes de resgate aguardam em uma rua após sentirem um novo terremoto na Cidade do México. Ao fundo, destroços do terremoto que atingiu o méxico na terça-feira (19) - 23/09/2017 (Henry Romero/Reuters)

zoom_out_map 4 /72 Equipes de resgate localizam menina de 12 anos com vida sob escombros na escola Enrique Rebsamen, no México - 21/09/2017 (Daniel Becerril/Reuters) Enrique Rebsamen, no México - 21/09/2017

zoom_out_map 5 /72 Equipes de resgate socorem sobreviventes na escola Enrique Rebsamen, que desabou após o terremoto no México - 21/09/2017 (Daniel Becerril/Reuters) México - 21/09/2017

zoom_out_map 6 /72 Equipes de resgate trabalham para encontrar sobreviventes na escola Enrique Rebsamen, que desabou após o terremoto no México - 21/09/2017 (Daniel Becerril/Reuters) México - 21/09/2017

zoom_out_map 7 /72 Familiares velam vítimas do terremoto que matou mais de 200 pessoas no México - 21/09/2017 (Imelda Medina/Reuters) México - 21/09/2017

zoom_out_map 8 /72 Equipes de resgate trabalham em prédio após terremoto atingir a Cidade do México - 20/09/2017 (YURI CORTEZ/AFP) Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 9 /72 Equipes de resgate trabalham em prédio após terremoto atingir a Cidade do México - 20/09/2017 (ALFREDO ESTRELLA/AFP) Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 10 /72 Equipes de resgate trabalham em prédio após terremoto atingir a Cidade do México - 20/09/2017 (ALFREDO ESTRELLA/AFP) Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 11 /72 Equipes de resgate descansam após terremoto atingir a Cidade do México - 20/09/2017 (Ginnette Riquelme/Reuters) Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 12 /72 Equipes de resgate trabalham em prédio após terremoto atingir a Cidade do México - 20/09/2017 (Carlos Jasso/Reuters) Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 13 /72 Voluntários e equipe de resgate procuram por crianças presas dentro da escola Enrique Rebsamen, que foi atingida pelo terremoto, na Cidade do México - 20/09/2017 (Michael O'Boyle/Reuters) Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 14 /72 Equipes de resgate trabalham em prédio após terremoto atingir a Cidade do México - 20/09/2017 (Yuri CORTEZ/AFP) MEXICO

zoom_out_map 15 /72 Equipes de resgate trabalham em prédio após terremoto atingir a Cidade do México - 20/09/2017 (Christian Palma/Getty Images) Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 16 /72 Bombeiro oferece água para homem preso em meio aos escombros após terremoto na Cidade do México - 20/09/2017 (Pablo Ramos/AP) Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 17 /72 Pessoas mostram um cartaz com o pedido de silêncio, na tentativa de encontrar sobreviventes após terremoto que atingiu o México - 20/09/2017 (Pedro PARDO/AFP) México - 20/09/2017

zoom_out_map 18 /72 Voluntários e equipe de resgate procuram por crianças presas dentro da escola Enrique Rebsamen, que foi atingida pelo terremoto, na Cidade do México - 20/09/2017 (MARIO VAZQUEZ //AFP) Cidade do México

zoom_out_map 19 /72 Um homem retira um cachorro dos escombros de um prédio destruído após a passagem de um terremoto na Cidade do México, no aniversário de 32 anos de outro terremoto devastador que ocorreu em 1985 - 20/09/2017 (Yuri Cortez/AFP) Um homem retira um cachorro dos escombros de um prédio destruído após a passagem de um terremoto na Cidade do México, no aniversário de 32 anos de outro terremoto devastador que ocorreu em 1985 - 20/09/2017

zoom_out_map 20 /72 Equipes de socorro improvisam ajuda no meio da rua, na Cidade do México - 20/09/2017 (Omar TORRES/AFP) Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 21 /72 Equipes de resgate trabalham em prédio após terremoto atingir a Cidade do México - 20/09/2017 (Alfredo ESTRELLA/AFP) Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 22 /72 Terremoto de 7,1 graus deixa vários mortos no México - 20/09/2017 (Manuel Velasquez/Anadolu Agency/Getty Images) Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 23 /72 Jovem observa os escombros de um edifício após terremoto que atingiu a Cidade do México - 20/09/2017 (Ginnette Riquelme/Reuters) Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 24 /72 Equipes de resgate trabalham em prédio após terremoto atingir a Cidade do México - 20/09/2017 (Hector Vivas/Getty Images) Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 25 /72 Soldados descansam em meio aos escombros de um edifício após terremoto que atingiu a Cidade do México - 20/09/2017 (Pedro Pardo/AFP) Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 26 /72 Terremoto de 7,1 graus deixa vários mortos no México - 20/09/2017 (ALFREDO ESTRELLA/AFP) Terremoto de 7,1 graus deixa vários mortos no México - 20/09/2017

zoom_out_map 27 /72 Equipes de resgate trabalham em prédio após terremoto atingir a Cidade do México - 20/09/2017 (Yuri CORTEZ/AFP) Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 28 /72 Soldados observam um edifício que desmoronou após terremoto na Cidade do México - 20/09/2017 (Ginnette Riquelme/Reuters) Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 29 /72 Familiares velam vítimas do terremoto que matou mais de 200 pessoas no México - 20/09/2017 (Imelda Medina/Reuters) Mexico

zoom_out_map 30 /72 Equipe de resgate e voluntários procuram por sobreviventes em um prédio que foi ao chão após o terremoto que atingiu a Cidade do México, deixando centenas de mortos e inúmeros desaparecidos - 19/09/2017 (Mario Vazquez/AFP) Equipe de resgate e voluntários procuram por sobreviventes em um prédio que foi ao chão após o terremoto que atingiu a Cidade do México, deixando centenas de mortos e inúmeros desaparecidos - 19/09/2017

zoom_out_map 31 /72 Membros da equipe de resgate removem um corpo após vasculhar os escombros da escola Enrique Rebsamen, na Cidade do México, em busca de sobreviventes do terremoto - 20/09/2017 (Carlos Jasso/Reuters) Membros da equipe de resgate removem um corpo após vasculhar os escombros da escola Enrique Rebsamen, na Cidade do México, em busca de sobreviventes do terremoto - 20/09/2017

zoom_out_map 32 /72 Um cachorro do corpo de bombeiros ajuda na busca por sobreviventes, em meio aos destroços de edifícios abalados pelo terremoto de 7,1 graus que atingiu a Cidade do México - 19/09/2017 (Claudia Daut/Reuters) Um cachorro do corpo de bombeiros ajuda na busca por sobreviventes em meio aos destroços de edifícios abalados pelo terremoto de 7,1 graus que atingiu a Cidade do México - 19/09/2017

zoom_out_map 33 /72 Trabalhadores passam em frente a um prédio abalado pelo terremoto de 7,1 graus de magnitude que atingiu o México - 20/09/2017 (Henry Romero/Reuters) Trabalhadores passam em frente a um prédio abalado pelo terremoto de 7,1 graus de magnitude que atingiu o México - 20/09/2017

zoom_out_map 34 /72 Policiais, bombeiros, voluntários e membros da equipe de resgate retiram destroços de um prédio que foi ao chão após o terremoto na Cidade do México, em busca de sobreviventes - 19/09/2017 (Pedro Pardo/AFP) Policiais, bombeiros, voluntários e membros da equipe de resgate retiram destroços de um prédio que foi ao chão após o terremoto na Cidade do México, em busca de sobreviventes - 19/09/2017

zoom_out_map 35 /72 Equipe de resgate trabalha em busca de sobreviventes em um prédio destruído após a passagem de um terremoto na Cidade do México - 20/09/2017 (Henry Romero/Reuters) Equipe de resgate trabalha em busca de sobreviventes em um prédio destruído após a passagem de um terremoto na Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 36 /72 Uma mulher prepara um café após a passagem de um terremoto que causou grande destruição na Cidade do México - 19/09/2017 (Ronaldo Schemidt/AFP) Uma mulher prepara um café após a passagem de um terremoto que causou grande destruição na Cidade do México - 19/09/2017

zoom_out_map 37 /72 Garrafas de água e suprimentos básicos são distribuídos aos mexicanos afetados pelo terremoto que destruiu edifícios e matou centenas de pessoas na Cidade do México - 19/09/2017 (Rafael S. Fabres/Getty Images) Garrafas de água e suprimentos básicos são distribuídos aos mexicanos afetados pelo terremoto que destruiu edifícios e matou centenas de pessoas na Cidade do México - 19/09/2017

zoom_out_map 38 /72 Equipe de resgate trabalha em busca de sobreviventes no meio de um prédio destruído após o terremoto de 7,1 graus de magnitude balançar as terras na Cidade do México - 20/09/2017 (Henry Romero/Reuters) Equipe de resgate trabalha em busca de sobreviventes no meio de um prédio destruído após o terremoto de 7,1 graus de magnitude balançar as terras na Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 39 /72 Equipes de resgate e voluntários removem destroços de um prédio que desabou, à procura de sobreviventes, na Cidade do México - 19/09/2017 (Pedro Mera/Getty Images) Terremoto México

zoom_out_map 40 /72 Equipes de resgate e voluntários removem destroços de um prédio que desabou, à procura de sobreviventes, na Cidade do México - 19/09/2017 (YURI CORTEZ/AFP) Terremoto México

zoom_out_map 41 /72 Equipes de resgate e voluntários removem destroços de um prédio que desabou, à procura de sobreviventes, na Cidade do México (Ginnette Riquelme/Reuters)

zoom_out_map 42 /72 Voluntários removem destroços de um prédio que desabou, à procura de sobreviventes, na Cidade do México - 19/09/2017 (Pedro Mera/Getty Images) Terremoto México

zoom_out_map 43 /72 Rescuers, firefighters, policemen, soldiers and volunteers remove rubble and debris from a flattened building in search of survivors after a powerful quake in Mexico City on September 19, 2017.The number of people killed in a devastating earthquake that struck Mexico City and nearby regions on Tuesday has risen to 138, the government said. / AFP PHOTO / PEDRO PARDO (Pedro Pardo/AFP) Terremoto México

zoom_out_map 44 /72 Equipes de resgate e voluntários removem destroços de um prédio que desabou, à procura de sobreviventes, na Cidade do México - 19/09/2017 (Pedro Mera/Getty Images) Terremoto México

zoom_out_map 45 /72 Casal observa da janela após terremoto atingir Cidade do México - 19/09/2017 (PEDRO PARDO/AFP)

zoom_out_map 46 /72 Equipes de resgate e voluntários removem destroços de um prédio que desabou, à procura de sobreviventes, na Cidade do México - 19/09/2017 (Pedro Pardo/AFP) Terremoto México

zoom_out_map 47 /72 Terremoto de 7,1 graus deixa vários mortos no México - 19/09/2017 (Alfredo ESTRELLA/AFP) Terremoto México

zoom_out_map 48 /72 Terremoto de 7,1 graus deixa vários mortos no México - 19/09/2017 (Ginnette Riquelme/Reuters) Terremoto de 7,1 graus deixa vários mortos no México - 19/09/2017

zoom_out_map 49 /72 Mulher chora após terremoto atingir Cidade do México - 19/09/2017 (Carlos Jasso/Reuters) Mulher chora após terremoto atingir Cidade do México - 19/09/2017

zoom_out_map 50 /72 Equipes de resgate e voluntários removem destroços de um prédio que desabou, à procura de sobreviventes, na Cidade do México (Carlos Jasso/Reuters)

zoom_out_map 51 /72 Terremoto de 7,1 graus deixa vários mortos no México - 19/09/2017 (Carlos Jasso/Reuters) Terremoto de 7,1 graus deixa vários mortos no México - 19/09/2017

zoom_out_map 52 /72 Equipes de resgate e voluntários removem destroços de um prédio que desabou, à procura de sobreviventes, na Cidade do México (Ginnette Riquelme/Reuters)

zoom_out_map 53 /72 Pessoas sobem em escombros à procura de sobreviventes, na Cidade do México (Carlos Jasso/Reuters)

zoom_out_map 54 /72 Equipes de resgate e voluntários removem destroços de um prédio que desabou, à procura de sobreviventes, na Cidade do México (Yuri Cortez/AFP)

zoom_out_map 55 /72 Crianças são reunidas ao longo de uma rua fora da escola, após terremoto atingir a Cidade do México (Claudia Daut/Reuters)

zoom_out_map 56 /72 Parte de um prédio desaba após terremoto de magnitude 7,1 graus de magnitude atingir o México, na Cidade do México (Yuri Cortez/AFP)

zoom_out_map 57 /72 Pessoas sobem em escombros à procura de sobreviventes, na Cidade do México (Carlos Jasso/Reuters)

zoom_out_map 58 /72 Familiares se abraçam após terremoto atingir Cidade do México (Ronaldo Schemidt/AFP)

zoom_out_map 59 /72 Bombeiros fazem busca por sobreviventes em meio a escombros deixados por terremoto que atingiu a Cidade do México (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 60 /72 Bombeiros fazem busca por sobreviventes em meio a escombros deixados por terremoto que atingiu a Cidade do México (Alfredo Estrella/AFP)

zoom_out_map 61 /72 Bombeiros fazem busca por sobreviventes em meio a escombros deixados por terremoto que atingiu a Cidade do México (Alfredo Estrella/AFP)

zoom_out_map 62 /72 Médicos dão assistência a vítimas do terremoto que atingiu 7.1 na escala Richter, na Cidade do México (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 63 /72 Pessoas procuram por sobreviventes embaixo de escombros deixados por terremoto de magnitude 7.1, na Cidade do México - 19/09/2017 (Omar TORRES/AFP) Terremoto de magnitude 7.1, na Cidade do México - 19/09/2017

zoom_out_map 64 /72 Mulher lamenta após terremoto de escala 7.1 atingir a Cidade do México (Ronaldo Schemidt/AFP)

zoom_out_map 65 /72 Carro fica completamente destruído após ser atingido por coluna, derrubada pelo terremoto que atingiu a Cidade do México, capital mexicana (Alfredo Estrella/AFP)

zoom_out_map 66 /72 Prédio fica com fachada completamente destruída após terremoto atingir a Cidade do México, capital mexicana (Ronaldo Schemidt/AFP)

zoom_out_map 67 /72 Policiais isolam área afetada pelo terremoto na Cidade do México (Ronaldo Schemidt/AFP) R

zoom_out_map 68 /72 Pessoas procuram por sobreviventes embaixo de escombros deixados por terremoto de magnitude 7.1, na Cidade do México (Alfredo Estrella/AFP)

zoom_out_map 69 /72 Pessoas procuram por sobreviventes embaixo de escombros deixados por terremoto de magnitude 7.1, na Cidade do México (Alfredo Estrella/AFP)

zoom_out_map 70 /72 Pessoa passa em frente à região afetada pelo terremoto que atingiu a Cidade do México, no México - 19/09/2017 (Carlos Jasso/Reuters)

zoom_out_map 71 /72 Pessoas se reúnem em praça após terremoto atingir a Cidade do México, no México - 19/09/2017 (Carlos Jasso/Reuters)

zoom_out_map 72/72 Estrutura de um prédio cai em cima de um carro após terremoto atingir Cidade do México, no México - 19/09/2017 (Claudia Daut/Reuters)

Apenas quatro dias depois de um terremoto de 7,1 graus na escala Richter ter deixado 293 mortos no México, outro tremor, de magnitude 6,4 graus, atingiu a região central e o sul do país neste sábado.

O terremoto foi registrado pelo Instituto Sismológico do México por volta de 7h53 no horário local (9h53 em Brasília), com epicentro 12 quilômetros ao norte da cidade de Ixtepec, no estado de Oaxaca, a mesma região onde, no último dia 7 de setembro, um terremoto de 8,2 graus, o mais forte no país desde 1932, deixou 98 mortos. Ainda não há relatos de feridos ou danos causados pelo novo sismo.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.4 Loc.12 km al NORTE de CD IXTEPEC, OAX 23/09/17 07:53:03 Lat 16.67 Lon -95.09 Prof 10 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 23, 2017

Os alarmes soaram quase um minuto antes de o tremor chegar à Cidade do México, o que permitiu que muitos dos moradores da capital mexicana deixassem suas casas, assim como na última terça-feira. “Na Cidade do México, a percepção foi leve e, por enquanto, não foram danos. Continuamos o monitoramento”, indicou no Twitter o coordenador nacional de Proteção Civil, Luis Felipe Puente, que disse estar em contato com os estados de Chiapas e Oaxaca.

O prefeito da capital, Miguel Ángel Mancera, disse à emissora Televisa que, de acordo com um relatório preliminar, não houve consequências maiores além do susto gerado pelo sismo deste sábado. “Os alarmes foram ativados a tempo, gerando a oportunidade para que a população atendesse o alerta”, afirmou Mancera. Por meio de comunicado, o governo do México pediu que a população mantenha a calma.

Por protocolo, os trabalhos de resgate do terremoto anterior foram interrompidos, enquanto as estruturas serão revisadas para analisar se não houve novos danos. “(Os trabalhos) serão reiniciados após a revisão. Pela forma que sentimos (o tremor) na cidade do México, não parece ter havido movimentos ou colapso”, afirmou Luis Felipe Puente à emissora Milenio.

O diretor do Centro Nacional de Prevenção de Desastres (Cenapred), Carlos Valdés, também declarou à Milenio que o tremor foi uma réplica do terremoto registrado em 7 de setembro. “Pela magnitude de tal terremoto, ele pode gerar réplicas como a que vimos hoje”, indicou.

En #Oaxaca @PoliciaFedMx contribuye con recorridos para detección de posibles daños y atiende crisis nerviosas en albergues. pic.twitter.com/mFwKHA119T — Policía Federal Mx (@PoliciaFedMx) September 23, 2017

(com Agência EFE e Estadão Conteúdo)