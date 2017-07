Nevasca incomum em Santiago, no Chile, deixa 200.000 sem energia

zoom_out_map 1 /8 Criança atira bola de neve enquanto brinca em uma praça no centro de Santiago, após uma nevasca inesperada atingir a cidade, no Chile - 15/07/2017 (Martin Bernetti/AFP)

zoom_out_map 2 /8 Pai e filho constróem boneco de neve em uma praça no centro de Santiago, após forte nevasca atingir a região, no Chile - 15/07/2017 (Martin Bernetti/AFP)

zoom_out_map 3 /8 Pessoas tiram selfies em praça coberta de neve em Santiago do Chile, após nevasca atingir a região - 15/07/2017 (Martin Bernetti/AFP)

zoom_out_map 4 /8 Pessoa atira bola de neve em uma praça no centro de Santiago, após uma forte nevasca inesperada atingir a cidade, no Chile - 15/07/2017 (Martin Bernetti/AFP)

zoom_out_map 5 /8 Pessoas se divertem com maior nevasca que atingiu Santiago, no Chile, desde 2007 - 15/07/2017 (Martin Bernetti/AFP)

zoom_out_map 6 /8 Bicicletas cobertas de neve são fotografadas após forte nevasca atingir a região de Santiago do Chile - 15/07/2017 (Martin Bernetti/AFP)

zoom_out_map 7 /8 Pessoa se distrai com camada de neve no chão, após forte nevasca atingir a região de Santiago, no Chile - 15/07/2017 (Martin Bernetti/AFP)

zoom_out_map 8/8 Maior nevasca desde 2007 atinge a cidade de Santiago, no Chile - 15/07/2017 (Martin Bernetti/AFP)

Uma forte nevasca atingiu a capital do Chile, Santiago, neste sábado, causando a interrupção de energia de 202.000 clientes, quedas de árvores e acidentes de trânsito. A cidade chilena amanheceu coberta por um manto branco, com até 10 centímetros em algumas regiões, após a intensa tempestade de neve que caiu durante a madrugada, formando uma paisagem incomum para os 7 milhões de habitantes.

Até o momento, porém, a nevasca não resultou em um grande número de ocorrências graves. Segundo o intendente da Região Metropolitana, Juan Pablo Gómez, o funcionário de um hospital de Santiago faleceu depois de cair na neve e bater com a cabeça. Além disso, duas pessoas foram eletrocutadas na capital, depois da queda de diversos postes de luz, mas estão fora de risco.

Praticamente todos os bairros de Santigo foram afetados pelo temporal, ainda que a tempestade tenha sido mais forte nas áreas mais próxima à Cordilheira dos Andes. A previsão para os próximos dias é de que não haverá mais neve na zona central do Chile, mas os termômetros continuarão com temperaturas abaixo de zero.

Devido ao tempo, dois jogos de futebol pela primeira fase da Copa Chile, que aconteceriam em Santiago, foram adiados: Colo-Colo e La Serena e Universidad Católica e Rangers.

Neve no Brasil?

Nas redes sociais, enquanto chilenos publicavam imagens da neve inesperada, brasileiros comemoravam: há possibilidade de que a massa polar que causou o fenômeno inesperado chegue ao país. Em Santa Catarina, a previsão é de neve a qualquer hora do dia e da noite na segunda-feira, na cidade de Urupema, segundo dados do Climatempo. São Joaquim, também no estado, terá mínima de -3ºC negativos no início da semana.

(Com EFE e Estadão Conteúdo)