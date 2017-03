Nevasca fecha escolas e cancela voos nos EUA

zoom_out_map 1 /19 Trabalhador retira a neve da via em Times Square durante forte nevasca em Nova York - 14/03/2017 (Andrew Kelly/Reuters)

zoom_out_map 2 /19 Cachorro de diverte na neve durante a tempestade de inverno "Stella", em Boston, Massachussets - 14/03/2017 (Scott Eisen/Getty Images)

zoom_out_map 3 /19 Turista enfrenta a neve após a tempestade de inverno "Stella", no parque National Mall em Washington, D.C., E.U.A - 14/03/2017 (Brendan Smialowski/AFP)

zoom_out_map 4 /19 Caminhão limpa neve das ruas da cidade de Nova York - 14/03/2017 (Jewel Samad/AFP)

zoom_out_map 5 /19 Mulher em estação de metrô fechada no Bronx, na cidade de Nova York - 14/03/2017 (Don Emmert/AFP)

zoom_out_map 6 /19 Funcionários do metrô limpam a plataforma da estação Greenwich em Greenwich, Connecticut - 14/03/2017 (Timothy A. Clary/AFP)

zoom_out_map 7 /19 Homem limpa estacionamento na Avenida Greenwich, em Greenwich, Connecticut -14/03/2017 (Timothy A. Clary/AFP)

zoom_out_map 8 /19 Imagem de satélite divulgada nesta terça-feira (13) pela agência meteorológica dos EUA mostra nuvens de tempestade sobre o nordeste dos EUA (NOAA-NASA GOES Project/AFP) Tempestade sobre o nordeste dos EUA

zoom_out_map 9 /19 Visitante passeia no parque National Mall, em Washington, DC, após a nevasca - 14/03/2017 (Brendan Smialowski/AFP)

zoom_out_map 10 /19 Homem caminha ao longo do Lago Michigan após forte nevasca na cidad de Chicago, nos Estados Unidos - 13/03/2017 (Charles Rex Arbogast/AP)

zoom_out_map 11 /19 Avião United Express parte durante a tempestade de neve no Aeroporto Internacional O'Hare em Chicago, Illinois. Mais de 400 voos foram cancelados devidos à severa nevasca provocada pela tempestade Stella - 14/03/2017 (Kamil Krzaczynski/Reuters)

zoom_out_map 12 /19 A tempestade de inverno Stella desencadeou sua fúria em grande parte do nordeste dos Estados Unidos, levando a fechamentos de escolas e cancelamentos de vôos - 14/03/2017 (Jewel Samad/AFP)

zoom_out_map 13 /19 Caminhão retira a neve da via durante forte nevasca que atinge a cidade de Nova York - 14/03/2017 (Andrew Kelly/Reuters)

zoom_out_map 14 /19 Taxi atravessa a Times Square durante nevasca em Nova York - 14/03/2017 (Andrew Kelly/Reuters)

zoom_out_map 15 /19 Trabalhadores limpam uma escadaria coberta de neve em Times Square, Nova York - 14/03/2017 (Andrew Kelly/Reuters)

zoom_out_map 16 /19 Pedestres caminham pela neve nos arredores do edifício do Capitólio em Washington - 14/03/2017 (Aaron P. Bernstein/Reuters)

zoom_out_map 17 /19 Sargento da segurança pública de Times Square, tira fotos durante nevasca em Nova York, 14/03/2017 (Andrew Kelly/Reuters)

zoom_out_map 18 /19 Homem caminha no Central Park durante nevasca em Manhattan, Nova York - 14/03/2017 (Andrew Kelly/Reuters)

zoom_out_map 19/19 Homem caminha na Times Square durante tempestade neve em Nova York - 14/03/2017 (Andrew Kelly/Reuters)

A neve começou a cobrir cidades do nordeste dos Estados Unidos nesta terça-feira, quando uma tempestade de inverno com as características de uma nevasca chegou à região, levando as autoridades a orientaram as pessoas a ficarem em suas casas. Empresas aéreas cancelarem seus voos e escolas suspenderem as aulas.

O Serviço Nacional do Clima emitiu alertas de nevasca para regiões em oito Estados, entre eles Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey e Connecticut, prevendo até 60 centímetros de neve até o início da quarta-feira e temperaturas abaixo do normal para esta época do ano. Cerca de outras 50 milhões de pessoas ao longo da Costa Leste estão sujeitas a avisos e alertas de tempestade ou nevasca nos próximos dias.

“Se precisam sair, façam-no pelo menor período de tempo possível, mas a melhor coisa é ficar do lado de dentro”, disse o prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, na segunda-feira. O serviço de trens de superfície da metrópole será suspenso e as autoridades de trânsito da área metropolitana nova-iorquina alertaram que mais rotas de ônibus e trens podem ser alteradas ao longo do dia.

Escolas públicas em Nova York e Boston foram fechadas nessa terça. Em Nova Jersey, todos os serviços de ônibus foram suspensos e os trens funcionarão em horários reduzidos.

A Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey deixou centenas de equipamentos de remoção de neve de prontidão nos três principais aeroportos da área de Nova York. Milhares de toneladas de sal e areia foram preparadas para vias de acesso aos aeroportos, estacionamentos, pontes e túneis.

Por precaução, as companhias aéreas cancelaram mais de 4.000 voos antes da tempestade, de acordo com o serviço de monitoramento FlightAware.com. Os aeroportos com o maior número de cancelamentos foram o Aeroporto Internacional Boston Logan e o Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey.

A American Airlines cancelou as chegadas para os três principais terminais de Nova York –Newark, LaGuardia e John F. Kennedy– e a JetBlue Airways relatou muitos cancelamentos. A Delta Air Lines cancelou 800 voos destinados a Nova York, Boston e outros aeroportos no nordeste do país nesta terça-feira.

Os governadores de Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey e Virgínia declararam estado de emergência.

(Com Reuters)