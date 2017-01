‘Não há sinal de vida’ em hotel atingido por avalanche na Itália

1. Avalanche atinge hotel na Itália após terremoto zoom_out_map 1 /6 Avalanche atinge o Hotel Rigopiano em Farindola, na região central da Itália, após sequência de terremotos - 19/01/2017 (Guardia Di Finanza/Handout/Reuters) Avalanche atinge o Hotel Rigopiano em Farindola, na região central da Itália, após sequência de terremotos - 19/01/2017

Nenhum sinal de vida foi detectado na noite desta quinta-feira (tarde no Brasil) nos escombros de um hotel atingido por uma avalanche de neve no centro da Itália. Segundo a imprensa italiana, há quatro mortos confirmados e 25 desaparecidos. Duas pessoas que estavam dentro de carros no momento da tragédia conseguiram se salvar.

O incidente aconteceu em uma região montanhosa, próxima ao local onde, na véspera, foram registrados vários terremotos, informaram bombeiros. De acordo com o jornal La Stampa, cães farejadores foram usados para buscar nos escombros, mas não localizaram sobreviventes. Pelo menos quatro dos desaparecidos eram crianças.

O alerta sobre a avalanche foi lançado na quarta-feira à tarde, mas os primeiros socorristas só conseguiram chegar ao local durante a madrugada, em razão da forte nevasca e das rajadas de vento. “A situação é dramática. Não há sinal de vida”, declarou o porta-voz dos bombeiros, Luca Cari. A avalanche arrastou destroços e, possivelmente, corpos, por centenas de metros, informou.

Na esperança de encontrar ao menos alguns desaparecidos em bolsões de ar, os socorristas dividiram a área de buscas em “micro-zonas que são analisadas”, explicou. “Ninguém responde aos chamados”, reconheceu um dos primeiros socorristas a chegar no local. O hotel ficou “destruído, já não existe mais”, acrescentou um bombeiro.

Giampiero Parete, um dos sobreviventes, havia saído do hotel para buscar remédios em seu carro quando a avalanche chegou. “Giampiero me telefonou ontem à noite pedindo ajuda com um tom desesperado. Disse-me ‘o hotel desabou’. Imediatamente telefonei para os socorristas”, contou Quintino Marcella, colega de trabalho de Parete, de 38 anos.

O hotel Rigopiano era uma elegante estrutura de três andares, com piscina aquecida e sauna, situada perto de Farindola, nos Abruzos. A região se localiza a uma centena de quilômetros de Amatrice, abalada na quarta-feira por uma série de terremotos. Era impossível saber no momento se a avalanche foi provocada por um desses terremotos, que foram sentidos inclusive em Roma, situada a 180 quilômetros do epicentro.

(Com AFP)