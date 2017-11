Na Índia, Ivanka Trump incentiva o empreendedorismo feminino

Ivanka Trump, filha e assessora do presidente americano, Donald Trump, promoveu nesta terça-feira a importância da mulher empreendedora como chave nos desenvolvimentos econômico e social durante a Cúpula Global de Empreendimento (GES), na cidade de Hyderabad, no sul da Índia.

“Alimentar o crescimento dos negócios dirigidos por mulheres não é apenas bom para a sociedade, mas também para a nossa economia”, defendeu Ivanka, que participou de um ato com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

A filha do governante americano lidera a delegação dos Estados Unidos enviada ao evento e afirmou que, se a Índia conseguir diminuir pela metade a diferença entre homens e mulheres no mundo dos negócios, a economia indiana poderia crescer mais de 150 bilhões de dólares nos próximos três anos.

Para um público de 1.500 empreendedores — dos quais pela primeira vez uma maioria do sexo feminino — Ivanka destacou o “efeito multiplicador único” das empresárias, muito mais abertas a contratar outras mulheres e a reinvestir o dinheiro em suas famílias e comunidades. “O progresso da humanidade está incompleto sem o poder das mulheres”, afirmou.

Segundo ela, as mulheres ainda enfrentam problemas na hora de entrar no mundo corporativo e por isso é necessário garantir acesso a financiamento e leis igualitárias. Além disso, Ivanka disse que muitas mulheres se tornam empreendedoras por pura “necessidade”, ao se deparar com a falta de flexibilidade no trabalho para conciliá-lo com a vida familiar ou por não conseguir uma opção “justa” de promoção.

“Como ex-empreendedora, empregadora e executiva numa indústria dominada por homens, vi muitas vezes que as mulheres têm que trabalhar mais para provar seu valor, enquanto cuidam de forma desproporcional da família em casa”, defendeu.

Num aceno ao país anfitrião, ela aplaudiu as “extraordinárias” conquistas de Modi. “Como disse o presidente Trump este ano, a Índia tem na Casa Branca um amigo de verdade”, afirmou a líder da delegação americana no início do evento, com duração de dois dias.

A Cúpula Global de Empreendimento é um evento anual que os Estados Unidos e a Índia organizam de forma conjunta desde 2010 e que neste ano traz o lema “Mulheres primeiro, prosperidade para todos“, centrado no apoio a empreendedoras e na promoção do crescimento econômico global.