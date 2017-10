Mulher morre ao de cair de galeria na Catedral de St. Paul

Uma mulher que não teve sua identidade revelada morreu nesta quarta-feira ao cair da Galeria dos Sussurros, na Catedral St. Paul, em Londres. O balcão fica abaixo da cúpula da igreja, a uma altura de trinta metros. A polícia e os paramédicos chegaram rapidamente, mas a mulher morreu no local.

A Catedral emitiu uma nota lamentando o ocorrido e suspendeu todos os serviços do dia. “Nossos pensamentos e orações estão neste momento especialmente com mulher que morreu e com todos aqueles que estavam perto e que a amaram e cuidaram dela”, apontou o comunicado.

“O incidente, que foi reportado à Polícia da Cidade de Londres pouco depois das 10h30 da quarta-feira, está sendo tratado como não suspeito. Os oficiais estão trabalhando atualmente para estabelecer as circunstâncias em torno do ocorrido”, disse um porta-voz da polícia ao jornal The Independent.

A Galeria dos Sussurros (Whispering Gallery, no original em inglês) é chamada desta forma porque a sua acústica permite que cochichos sejam audíveis em toda sua extensão. Um pequeno murmúrio próximo às paredes é facilmente ouvido do lado oposto da galeria.

A galeria faz parte de um conjunto de três balcões localizados na cúpula da igreja, sendo que a Stone Gallery e a Golden Gallery se localizam mais no alto e estão temporariamente fechadas para visitação.

A catedral deve reabrir na já nesta quinta-feira, mas não há informações sobre as visitas à galeria.