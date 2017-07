Venezuela: MST grava vídeos de apoio ao regime Nicolás Maduro

Em meio à escalada dos conflitos na Venezuela, com dezenas de mortes, aumento da pobreza e escassez de alimentos, o regime de Nicolás Maduro vem perdendo força até entre chavistas.

O MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), contudo, segue firme no apoio ao governo da Venezuela. Integrantes do movimento gravaram vídeos de apoio à Constituinte que Maduro tenta impor ao país, um dia depois de deputados venezuelanos apanharam de militantes dentro da Assembleia Nacional por convocarem um referendo sobre a medida.

Para Alexandre Conceição del @MST_Oficial de Brasil, proceso constituyente es ejemplo para Latinoamerica #ConstituyenteEsIndependencia pic.twitter.com/6vixnqJ3Uj — Emb.Venezuela/Brasil (@EmbVen_Brasil) July 7, 2017

As duas mensagens foram divulgados pelo Twitter.

Desde Brasil Ana Moraes del @MST_Oficial: Proceso constituyente es un ejemplo de soberanía #ConstituyenteEsIndependencia pic.twitter.com/nQPL9gxmjV — Emb.Venezuela/Brasil (@EmbVen_Brasil) July 6, 2017

Dancinha pró-Maduro

Outro caso famoso de apoio a Maduro no Brasil foi uma dancinha gravada e disponibilizada na internet por um grupo de esquerda chamado Levante Popular, que se descreve como “uma organização de jovens militantes voltada para a luta de massas em busca da transformação da sociedade”. O vídeo mostra 11 pessoas rebolando e cantando “Sou do levante, estou com Maduro”.