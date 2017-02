Moscou e Kiev pactuam outra trégua no leste da Ucrânia

Moscou e Kiev pactuaram neste sábado, com a mediação de Paris e Berlim, um novo cessar-fogo no leste da Ucrânia que deve entrar em vigor a partir de segunda-feira, dia 20 de fevereiro.

Segundo informaram os ministros das Relações Exteriores de França e Alemanha, Jean-Marc Ayrault e Sigmar Gabriel, seus homólogos russo e ucraniano, Sergei Lavrov e Pavlo Klimkin, chegaram a este acordo em reunião durante a Conferência de Segurança de Munique (MSC).

O objetivo desta nova trégua, que sucede a outras muitas tentativas frustradas de conter as hostilidades no leste da Ucrânia nos últimos meses, é pôr fim à forte escalada da violência na região do Donbas, explicou Gabriel.

(Com EFE)