Morre William Salice, ‘pai’ do Kinder Ovo

Morreu no fim da noite desta quinta-feira, em uma clínica na cidade de Pavia, na Itália, William Salice, 83 anos, o homem que criou o chocolate Kinder Ovo — muito popular entre crianças por trazer um brinquedinho surpresa no interior.

Segundo as informações de sua fundação, a Color Your Life, o italiano já estava internado há alguns dias e faleceu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Por muitos anos, o italiano de Turim foi um dos mais próximos colaboradores de Michele Ferrero, o “pai” da Nutella, e participou de inúmeros lançamentos de produtos de uma das marcas italianas mais famosas do mundo, a Ferrero.

Na década de 1960, Salice teve a ideia de vender o chocolate em forma de ovo, o que se revelou um verdadeiro sucesso mundial por décadas. Já em sua fundação, ele levou centenas de importantes personagens mundiais – de vencedores de prêmios Nobel a chefes de indústrias multinacionais – para ajudar a desenvolver as habilidades dos jovens italianos.

O funeral de Salice será realizado neste sábado, em Casei Gerola, na cidade de Pavia, na igreja de São João Batista.

