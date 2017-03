Morre 3º ferido nos protestos após impeachment na Coreia do Sul

A polícia da Coreia do Sul confirmou neste sábado que uma terceira pessoa morreu por conta dos ferimentos que sofreu durante sua participação nos protestos ontem, em Seul, após a confirmação do impeachment da ex-presidente do país, Park Geun-hye.

A terceira vítima, identificada como um homem de 74 anos, morreu em um hospital de Seul, após ter sido internado inconsciente na sexta, ao participar de um confronto com a polícia durante uma manifestação.

Outros dois homens, de 60 e 72 anos, morreram e dezenas ficaram feridos durante os protestos ocorridos depois que o Tribunal Constitucional confirmou a cassação da presidente Park, aprovada pelo parlamento.

Park, filha do ditador Park Chung-Hee, se tornou a primeira presidenta da Coreia do Sul, ao ser eleita em 2012 com a maior votação da história democrática do país.

Mas seu estilo distante e uma série de polêmicas, somadas ao descontentamento social e político, minaram sua popularidade e levaram milhões de pessoas às ruas para pedir o impeachment.

Em dezembro, o Parlamento destituiu Park por corrupção e abuso de poder, em uma decisão confirmada nesta sexta-feira pela mais alta corte do país.

Com a decisão, Park será obrigada a abandonar o Palácio Presidencial e perderá sua imunidade de chefe de Estado.

Após a leitura da sentença, começaram violentos confrontos entre a polícia e os partidários da agora ex-presidente sul-coreana, na frente da sede do tribunal e nas proximidades da Avenida Sejong.

(Estadão Conteúdo)