Mãe de tripulante: ‘O pior já passei, agora espero um milagre’

Por Cláudio Goldberg Rabin, de Mar del Plata

Os moradores de Mar del Plata, no centro-leste da Argentina, estão reunidos na base naval da cidade nesta sexta-feira para um evento batizado de “homenagem a nossos 44 heróis”.

Centenas de pessoas foram demonstrar solidariedade aos familiares dos tripulantes do submarino ARA San Juan, há 10 dias desaparecido.

Com a confirmação da marinha argentina da detecção de um som compatível com uma explosão no dia em que o San Juan desapareceu, as esperanças de encontrar os sobreviventes diminuíram. Muitos, porém, seguem acreditando na possibilidade de um milagre.

É o caso Zulma Sandoval, mãe Celso Vallejos, suboficial que está dentro da embarcação: “Não há nada concreto. Não vou perder as esperanças até que o encontrem. O pior eu já passei, agora espero por um milagre” (vídeo abaixo).

Além da forças armadas da Argentina, um grupo internacional de 12 países, entre eles Brasil, Estados Unidos e Rússia, mobilizaram mais de 30 veículos para encontrar a embarcação militar argentina.