‘Mona Lisa Nua’ pode ser Leonardo da Vinci, afirmam especialistas

O desenho de uma mulher nua feito no século XV, conhecido como a “Monna Vanna”, pode ter sido feito por Leonardo da Vinci, de acordo com especialistas. O rascunho, feito em carvão, é chamado de ‘Mona Lisa nua’, devido a suas formas “quase idênticas” à Mona Lisa, uma das obras-primas mais reconhecidas da história.

A obra pertence desde 1862 à coleção de arte Renascentista do Museu Condé, no Castelo de Chantilly, ao norte de Paris, mas está sendo analisado pela equipe do Museu do Louvre, onde está exposta a Mona Lisa. Após meses de testes, os especialistas acreditam que “o desenho é, pelo menos em parte”, feito por Da Vinci. “Estamos olhando para algo que foi trabalhado em paralelo com a Mona Lisa no final da vida de Leonardo”, disse o especialista em conservação Mathieu Deldicque à AFP.

“É quase certamente um trabalho preparatório para uma pintura a óleo”, acrescentou o especialista, que destaca as mãos e o corpo do rascunho feito em carvão como “quase idênticos” à Mona Lisa. “O desenho tem uma qualidade na forma como o rosto e as mãos foram executados que é realmente notável”, pontuou. “Não se trata de uma cópia inferior”.

O conservador Bruno Mottin confirmou que o desenho data da época em que Da Vinci viveu, no início do século XV. Contudo, a equipe por trás dos testes mantém a prudência para afirmar a autoria do trabalho. Da Vinci, afirma a equipe, era canhoto, mas “o tracejado na parte de cima do desenho perto da cabeça foi feito por uma pessoa destra”, aponta Mottin, que disse que a equipe, composta por mais de 10 especialistas, deve demorar dois anos até esclarecer a identidade da obra inacabada.

(Com AFP)