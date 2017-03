Míssil norte-coreano cai a 200 km do litoral japonês

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas condenou por unanimidade os recentes lançamentos de mísseis de um teste da Coreia do Norte. Em reunião emergencial, porém, a entidade não anunciou nenhuma ação em resposta ao lançamento de quatro mísseis nesta semana na direção do Mar do Japão.

Um dos quatro mísseis caiu a cerca de 200 quilômetros do litoral do Japão, informou nesta quinta-feira o governo japonês.

“Este último lançamento mostra claramente que a ameaça da Coreia do Norte entrou em uma nova fase”, explicou em entrevista coletiva o ministro porta-voz do Executivo japonês, Yoshihide Suga.

A embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, afirmou que “todas as opções estão sobre a mesa agora” para lidar com a Coreia do Norte, sem dar detalhes sobre qualquer eventual ação militar.

A ação ocorre em plena etapa de tensão e como resposta às manobras militares anuais que Washington e Seul realizam nestes dias em território sul-coreano e depois que o líder norte-coreano disse no Ano Novo que o país ultima o desenvolvimento de um míssil intercontinental que lhe permitiria alcançar os EUA.

(Com Agência EFE e Estadão Conteúdo)