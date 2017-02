Milícia jihadista decapita refém alemão nas Filipinas

A milícia jihadista Abu Sayyaf decapitou o refém alemão Jurgen Kantner, de 70 anos, ao final do prazo dado pelos terroristas para negociar sua libertação, informou nesta segunda-feira a polícia das Filipinas. Ronald “Bato” Rosa, diretor da Polícia Nacional, declarou em entrevista coletiva que a execução aconteceu na província de Zamboanga, segundo o canal ABS-CNB. “Temos que encontrar o corpo, mas (a morte) está confirmada, segundo os relatórios de inteligência”, disse.

Os terroristas reivindicavam um pagamento de 30 milhões de pesos (cerca de US$ 600 mil) até o final da manhã de domingo para libertar Kantner, sequestrado em novembro do ano passado nas águas do estado malaio de Sabah. Durante a captura de Kantner, os jihadistas mataram a tiros a esposa do alemão, cujo corpo foi achado pelas autoridades das Filipinas no dia 7 de novembro no iate onde o casal viajava e teria sido abordado.

O Abu Sayyaf intensificou sua atividade no último ano com o sequestro de dezenas de pessoas nas águas das Filipinas e da Malásia, muitas delas tripulantes de embarcações que navegavam pela região. O grupo jihadista, que jurou lealdade ao Estado Islâmico, decapitou entre abril e junho do ano passado os canadenses John Ridsdel e Robert Hall.

(Com EFE)