Mianmar recupera três corpos em avião militar que caiu no mar

As equipes de resgate recuperaram nesta quinta-feira os corpos de três ocupantes do avião militar com 104 pessoas a bordo, que caiu na quarta-feira no mar, no sudeste de Mianmar, informaram fontes do Exército.

Os corpos de um homem, uma mulher e uma criança, assim como as rodas, vários coletes salva-vidas e casacos, foram encontrados a 22 quilômetros de Kyauk Nimak, afirmou, em um comunicado, o Gabinete do Chefe do Exército em sua página no Facebook.

O avião, modelo Y-8F-200 de fabricação chinesa, partiu da cidade de Myeik e seguia para Yangon, a maior cidade do país, e desapareceu do radar quando tinha percorrido cerca de 100 quilômetros e se encontrava perto da cidade de Dawei.

No avião viajavam 90 passageiros, entre militares e familiares de soldados, e 14 membros da tripulação. O Y-8F-200 foi entregue para as Forças Armadas em março do ano passado e contava com 809 horas de voo.

Pelo menos seis barcos da Marinha e três aviões participam de uma missão de busca e resgate de possíveis sobreviventes.

(Com EFE)