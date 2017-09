Mianmar: ONU volta a pedir fim de ação militar contra rohingyas

1. Êxodo - Integrantes da minoria muçulmana rohingya chegam a Bangladesh em barcos improvisados, no domingo 10. Mais de 370 000 já fugiram zoom_out_map 1 /25 Êxodo - Integrantes da minoria muçulmana rohingya chegam a Bangladesh em barcos improvisados, no domingo 10. Mais de 370 000 já fugiram (Danish Siddiqui/Reuters) VJ2548

2. Refugiada rohingya chora com seu filho nos braços ao chegar em Bangladesh - 12/09/2017 zoom_out_map 2 /25 Refugiada rohingya chora com seu filho nos braços ao chegar em Bangladesh - 12/09/2017 (Dan Kitwood/Getty Images)

3. Refugiadas rohingyas aguardam para receberem comida distribuída por uma ONG local, em Bangladesh - 13/09/2017 zoom_out_map 3 /25 Refugiadas rohingyas aguardam para receberem comida distribuída por uma ONG local, em Bangladesh - 13/09/2017 (Danish Siddiqui/Reuters)

4. Mulçumana rohyngia caminha por um acampamento de refugiados em Bangladesh - 10/09/2017 zoom_out_map 4 /25 Mulçumana rohyngia caminha por um acampamento de refugiados em Bangladesh - 10/09/2017 (Dan Kitwood/Getty Images)

5. Refugiados rohingya - Teknaf - Bangladesh zoom_out_map 5 /25 Refugiados rohingya caminham pela lama após cruzar fronteira em Teknaf, Bangladesh - 06/09/2017 (Mohammad Ponir Hossain/Reuters) Refugiados rohingya - Teknaf - Bangladesh

6. Menino rohingya carrega lenha em um campo de refugiados em Bangladesh - 10/09/2017 zoom_out_map 6 /25 Menino rohingya carrega lenha em um campo de refugiados em Bangladesh - 10/09/2017 (Dan Kitwood/Getty Images)

7. Criança rohingya descansa em um abrigo temporário após fugir de Myanmar - 12/09/2017 zoom_out_map 7 /25 Criança rohingya descansa em um abrigo temporário após fugir de Myanmar - 12/09/2017 (Danish Siddiqui/Reuters)

8. Crianças rohingyas carregam vasos com água em um campo de refugiados, em Bangladesh - 13/09/2017 zoom_out_map 8 /25 Crianças rohingyas carregam vasos com água em um campo de refugiados, em Bangladesh - 13/09/2017 (Danish Siddiqui/Reuters)

9. Refugiados rohyngias durante travessia entre as fronteiras de Myanmar e Bangladesh - 10/09/2017 zoom_out_map 9 /25 Refugiados rohyngias durante travessia entre as fronteiras de Myanmar e Bangladesh - 10/09/2017 (Dan Kitwood/Getty Images)

10. Fumaça é vista do lado de Myanmar da fronteira, à medida que barco com refugiados rohingyas chega em Bangladesh - 11/09/2017 zoom_out_map 10 /25 Fumaça é vista do lado de Myanmar da fronteira, à medida que barco com refugiados rohingyas chega em Bangladesh - 11/09/2017 (Danish Siddiqui/Reuters)

11. Homem rohingya toma banho ao lado de fora de seu abrigo, em um campo de refugiados em Bangladesh - 13/09/2017 zoom_out_map 11 /25 Homem rohingya toma banho ao lado de fora de seu abrigo, em um campo de refugiados em Bangladesh - 13/09/2017 (Danish Siddiqui/Reuters)

12. Refugiadas rohingya descansam na praia após cruzar fronteira entre Mianmar e Bangladesh - 10/09/2017 zoom_out_map 12 /25 Refugiadas rohingya descansam na praia após cruzar fronteira entre Mianmar e Bangladesh - 10/09/2017 (Danish Siddiqui/Reuters)

13. Mulçumanos rohingyas caminham sobre um canal em um campo de refugiados, em Bangladesh - 13/09/2017 zoom_out_map 13 /25 Mulçumanos rohingyas caminham sobre um canal em um campo de refugiados, em Bangladesh - 13/09/2017 (Danish Siddiqui/Reuters)

14. Refugiados rohyngias desembarcam após cruzarem a fronteira de Myanmar e Bangladesh - 11/09/2017 zoom_out_map 14 /25 Refugiados rohyngias desembarcam após cruzarem a fronteira de Myanmar e Bangladesh - 11/09/2017 (Danish Siddiqui/Reuters)

15. Criança refugiada acende fogo para cozinhar uma refeição, próximo ao seu abrigo temporário - 12/09/2017 zoom_out_map 15 /25 Criança refugiada acende fogo para cozinhar uma refeição, próximo ao seu abrigo temporário - 12/09/2017 (Danish Siddiqui/Reuters)

16. Refugiados rohingya em Bangladesh zoom_out_map 16 /25 Refugiado rohingya carrega uma criança até a costa após atravessar a fronteira entre Bangladesh e Myanmar de barco pela Baía de Bengala em Shah Porir Dwip, Bangladesh - 10/09/2017 (Danish Siddiqui/Reuters) Refugiado rohingya carrega uma criança até a costa após atravessar a fronteira entre Bangladesh e Myanmar de barco pela Baía de Bengala em Shah Porir Dwip, Bangladesh - 10/09/2017

17. Mulher rohingya caminha com seus filhos por um campo em Bangladesh, após fugir de Myanmar - 10/09/2017 zoom_out_map 17 /25 Mulher rohingya caminha com seus filhos por um campo em Bangladesh, após fugir de Myanmar - 10/09/2017 (Dan Kitwood/Getty Images)

18. Uma refugiada rohingya chega exausta a Bangladesh após fugir de barco de Myanmar - 11/09/2017 zoom_out_map 18 /25 Uma refugiada rohingya chega exausta a Bangladesh após fugir de barco de Myanmar - 11/09/2017 (Danish Siddiqui/Reuters)

19. Crianças refugiadas aguardam para receberem comida distribuída por uma ONG local, em BangladeshMulçumanos rohyngias sentam em frente a uma fogueira, em um acampamento para refugiados, em Bangladesh - 09/09/2017 zoom_out_map 19 /25 Crianças refugiadas aguardam para receberem comida distribuída por uma ONG local, em BangladeshMulçumanos rohyngias sentam em frente a uma fogueira, em um acampamento para refugiados, em Bangladesh - 09/09/2017 (Danish Siddiqui/Reuters)

20. Refugiados rohyngias caminham por uma trilha em um campo de arroz, na travessia entre as fronteiras de Myanmar e Bangladesh - 08/09/2017 zoom_out_map 20 /25 Refugiados rohyngias caminham por uma trilha em um campo de arroz, na travessia entre as fronteiras de Myanmar e Bangladesh - 08/09/2017 (Danish Siddiqui/Reuters)

21. Mulçumanos rohyngias sentam em frente a uma fogueira, em um acampamento para refugiados, em Bangladesh - 08/09/2017 zoom_out_map 21 /25 Mulçumanos rohyngias sentam em frente a uma fogueira, em um acampamento para refugiados, em Bangladesh - 08/09/2017 (Dan Kitwood/Getty Images)

22. - 12/09/2017 zoom_out_map 22 /25 Crianças refugiadas aguardam para receberem comida distribuída por uma ONG local, em Bangladesh - 12/09/2017 (Danish Siddiqui/Reuters)

23. Refugiados rohingya cruzam a fronteira com Bangladesh zoom_out_map 23 /25 Refugiados rohingya caminham através de um lamaçal depois de atravessar a fronteira Bangladesh-Myanmar em Teknaf - 03/09/2017 (Mohammad Ponir Hossain/Reuters) Refugiados rohingya caminham através de um lamaçal depois de atravessar a fronteira Bangladesh-Myanmar em Teknaf - 03/09/2017

24. BANGLADESH zoom_out_map 24 /25 Refugiados rohingya caminham pela lama após cruzar fronteira em Teknaf, Bangladesh - 07/09/2017 (K M ASAD/AFP) BANGLADESH

25. Refugiado rohingya em Bangladesh zoom_out_map 25/25 Um refugiado rohingya recém chegado à Bangladesh segura um bebê nos braços em um campo para refugiados na cidade de Teknaf, perto da fronteira com Myanmar. Segundo a ONU, 123.600 pessoas atravessaram a fronteira nos últimos 11 dias do estado de Rakhine, devido a violência em Myanmar - 05/09/2017 (K M Asad/AFP) Um refugiado rohingya recém chegado à Bangladesh segura um bebê nos braços em um campo para refugiados na cidade de Teknaf, perto da fronteira com Myanmar. Segundo a ONU, 123.600 pessoas atravessaram a fronteira nos últimos 11 dias do estado de Rakhine, devido a violência em Myanmar - 05/09/2017

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta quinta-feira a Mianmar o “fim das operações militares” no oeste do país e denunciou um “pesadelo humanitário”, pouco depois da morte de 15 refugiados rohingyas em um naufrágio.

A nova tragédia atingiu a minoria muçulmana rohingya quando um barco de refugiados que zarpou na quarta-feira à noite de uma aldeia costeira de Rakhine rumo a Bangladesh naufragou perto da praia. Foram encontrados 15 corpos, 10 deles de crianças.

Em uma incomum reunião pública do Conselho de Segurança sobre Mianmar nesta quinta-feira – a última remonta a 2009 -, Guterres pediu ao governo birmanês o “acesso humanitário” para o oeste do país e que “assegurem o retorno em segurança, voluntário, digno e duradouro” dos refugiados que fugiram de Bangladesh a suas regiões de origem.

O número de rohingyas que chegaram a Bangladesh desde o fim de agosto para fugir da violência em Mianmar superou nesta quinta-feira a simbólica cifra de meio milhão, segundo os últimos números da ONU. No total, 501.800 pessoas fugiram dali, o que representa um dos maiores deslocamentos de populações na Ásia ao longo do século.

Na reunião, que contou com a presença de representantes birmanês e bengalês, não estava prevista nenhuma declaração comum do Conselho de Segurança, que continua dividido sobre a questão. Para além das habituais condenações de violência e dos chamados a acabar com os combates, Pequim, apoiado por Moscou, repudia qualquer ingerência nos assuntos internos birmaneses.

A China é o principal apoio de Mianmar, onde tem importantes interesses econômicos, sobretudo no oeste. É nesta região que o Exército birmanês está realizando uma campanha de repressão e violência contra a minoria mulçumana, iniciada após um ataque de rebeldes rohingyas em 25 de agosto.

O fato de sete países dos quinze membros do Conselho de Segurança pedirem uma reunião “pública” sobre Mianmar, e de o secretário-geral da ONU participar para avaliar a situação, significa um avanço importante, concordam diplomatas ocidentais. As últimas reuniões desde o fim de agosto foram realizadas a portas fechadas, e os chamados da ONU para acabar com a repressão, permitir acessos humanitários na parte oeste do país e o retorno dos rohingyas ficaram sem valor.

Pela primeira vez desde o início do novo surto de violência, representantes da ONU poderiam ter acesso nesta quinta à zona de conflito em Rakhine, em uma visita “organizada” pelo governo birmanês. Mas, no último momento, as autoridades adiaram a viagem até a próxima semana, oficialmente por causa do tempo ruim.

Limpeza étnica

Os rohingyas, maior população apátrida do mundo, são considerados estrangeiros em Mianmar, país com mais de 90% da população budista. Segundo a ONU, o Exército birmanês e as milícias budistas conduzem uma limpeza étnica contra esta comunidade no estado de Rakhine.

O êxodo dos rohingyas para Bangladesh, uma nação pobre do sul da Ásia de maioria muçulmana, paralisou o país. Nos gigantescos campos de refugiados ao longo da fronteira, as autoridades e as ONGs estão sobrecarregadas pela maré humana e se preocupam cada vez mais com os riscos para a saúde. As condições atuais são propícias para o aparecimento de surtos de cólera, disenteria ou diarreia.

Com grande dificuldade, a líder birmanesa, Aung San Suu Kyi, tenta preservar um equilíbrio frágil com um Exército muito poderoso. Em discurso na semana passada, a Prêmio Nobel da Paz garantiu estar aberta a um retorno dos refugiados, mas, desde então, tomou poucas ações concretas para facilitar o retorno dos rohingyas.

(Com AFP)